Sabahattin Ali, Doğumunun 110. Yılında Kuşadası’nda Anıldı

Türk edebiyatının usta kalemi Sabahattin Ali, doğumunun 110'uncu yılında Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Türk edebiyatının usta kalemi Sabahattin Ali, doğumunun 110'uncu yılında Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen anma etkinliğinde Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin aktarıldığı "Sabah Yıldızı Sabahattin Ali" isimli belgesel film gösterilirken yazarın kızı Prof. Dr. Filiz Ali ise babasının kitaplarını imzaladı.

Sabahattin Ali'yi anma etkinliğine çok sayıda sanatseverle beraber Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Zekeriya Tünk de katıldı. Yönetmenliğini Metin Avdaç'ın yaptığı "Sabah Yıldızı Sabahattin Ali" isimli belgesel film izleyiciler tarafından beğeniyle izlendi. Gösterimin ardından okurları için babasının kitaplarını imzalayan Filiz Ali, "Sabah Yıldızı Sabahattin Ali" isimli filmin yönetmeni sevgili Metin Avdaç'a teşekkür ederek "Bu belgeseli her izlediğimde babamla ilgili başka bir ayrıntı öğreniyorum. Yeni neslin bu tarz film ve araştırmalarla yaşanan olaylardan haberdar olması gerekiyor çünkü tarih tekerrür ediyor" dedi.