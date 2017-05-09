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Sabahın Erken Saatlerinden İtibaren Kuyruğa Girdiler

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Sabahın Erken Saatlerinden İtibaren Kuyruğa Girdiler
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı fabrikalarda daha önce 4 Nisan 2017'de başlayacağı duyurulan ancak ertelenen bin 500 mevsimlik işçi...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı fabrikalarda daha önce 4 Nisan 2017'de başlayacağı duyurulan ancak ertelenen bin 500 mevsimlik işçi alımı için başvurular bugün çay üretimi yapılan Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da başladı.

Bu kapsamda Rize İŞKUR İl Müdürlüğü önünde mevsimlik işçi başvuruları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. ÇAYKUR personel alım şartı olarak yalnızca erkek adayların başvuru yapabileceğini duyururken, en az ilkokul mezunu olma, engelli ve eski hükümlü olmama ve başvurduğu ilde ikamet etme şartı belirledi.

Başvurular 18 Mayıs 2017 Perşembe akşamı saat 23.59'a kadar internet üzerinden yapılabileceği gibi, bugünden itibaren 10 gün boyunca mesai saatleri içerisinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da İŞ KUR İl Müdürlükleri'ne veya İŞKUR'a bağlı brimlere yapılabilecek.

Rize İŞKUR İl Müdürü Hasan Kiraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bugün sabahın erken saatlerinde başlayan başvurular 10 gün boyunca devam edecek. Ne kadar bir başvuru olacağı ise 10 günün sonunda belli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan iş başvurularının ardından işe alınacak işçiler için Mayıs sonu veya Haziran ayının ilk günlerinde noter huzurunda çekiliş yapılacak.

Sabahın Erken Saatlerinden İtibaren Kuyruğa Girdiler

Sabahın Erken Saatlerinden İtibaren Kuyruğa Girdiler

Sabahın Erken Saatlerinden İtibaren Kuyruğa Girdiler

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