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Sabancı Holding 2017 İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı

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Sabancı Holding 2017 İlk Çeyrek Finansal Sonuçlarını Açıkladı
Sabancı Holding'in konsolide satışları, 2017 yılının ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göreyüzde 9,5 artarak 9 milyar 100 milyon...

Sabancı Holding'in konsolide satışları, 2017 yılının ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göreyüzde 9,5 artarak 9 milyar 100 milyon TL oldu.

Sabancı Holding, 2017 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun, konsolide satışları, 2017 yılının ilk üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göreyüzde 9,5 artarak 9 milyar 100 milyon TLoldu. Holding'in yılın ilk üç ayındaki konsolide net karı ise 669 milyon TLolarak gerçekleşti. Toplam varlıklar ise 31 Mart 2017 itibari ile 317 milyar 385 milyon TL'ye, toplam konsolideana ortaklığa ait özkaynaklar ise 23 milyar 634 milyon TL'ye ulaştı.

Sabancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen konuya ilişkin yaptığı açıklamada "2017 yılının ilk üç ayında özellikle Perakende, Sigorta ve Enerji iş kollarımızda oldukça başarılı işlere imza attık. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Sabancı Holding olarak hedefimiz; içinde bulunduğumuz her sektörde paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmaktır. Holding olarak yatırımlarımıza planladığımız gibi devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz için çalışmaya ve daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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