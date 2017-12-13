SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI, TEMSA’NIN ELEKTRİKLİ OTOBÜSÜ MD9 ELECTRICITY’Yİ CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A TAKDİM ETTİ

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonuyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) tarafından düzenlenen 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen kapanış programı ile sona erdi.

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonuyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) tarafından düzenlenen 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası, 9 Aralık Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen kapanış programı ile sona erdi. Organizasyon kapsamında,Türkiye’nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Temsa tarafından üretilen MD9 electriCITY model elektrikli otobüs, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi. Tüm yazılımı ve tasarımı Türk mühendisler tarafından geliştirilen araç hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nden Beşiktaş’taki Yıldız Sarayı’na kadar otobüsün performansını test etti. Bugün ABD pazarında dördüncü konumda bulunan Temsa’nın, toplam ihracatının 12 bine yakınolduğubilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği geçenleri tebrik etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sanayi başta olmak üzere, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda yüksek teknolojiye öncelik verdiklerinin altını çizerken, “Yüksek teknolojiye yatırım yapan, inovasyon ve Ar-Ge ile öne çıkan şirketler fark yaratmayı başarıyor. Son dönemde yatırımlarını bu alanda yoğunlaştıran Temsa’nın küresel bir güç olma yolunda ilerlediğini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Temsa’nın, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş olmasından gurur duyuyoruz. %100 Türk mühendisliğinin eseri olan otobüslerimizi, bugün dört kıtada ve 66 ülkede yollarda görebiliyoruz. Temsadünya standartlarında teknoloji üretiyor ve daha temiz bir dünya için yenilikçi ürünlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. “Yeni Neslin Sabancı’sı” olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisini dünyada hak ettiği yere ulaştıracak katma değerli üretimin öncüsü olmaya, teknoloji odaklı çevreci yatırımlarımızla ülkemizin ve dünyamızın sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sabancı Topluluğu’na İnovasyonve Girişimcilik Haftası’nda üç ödül

Sabancı Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası’nda üç ödüle layık görüldü. İnovalig Ödülleri’nde, Sabancı Topluluğu şirketlerinden Temsa Ulaşım Araçları, “İnovasyon Döngüsü” kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olurken; Kordsa da “İnovasyon Stratejisi” Kategorisi’nde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Ayrıca TİM İnovasyon Özel Ödülleri kapsamında da Sabancı Holding’e Açık İnovasyon Özel Ödülü verildi.

MD9 ELECTRICITY HAKKINDA

Gürültü kirliliğini de azaltıyor

Temsa tarafından taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına göre geliştirilen MD9 electriCITY, fosil yakıt yerine sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor, sessiz olmasıyla şehirlerdeki gürültü kirliliğinin azaltılmasına da büyük katkı sağlıyor.

Enerji tüketimi, çevreye duyarlılık ve verimlilik özellikleriyle öne çıkan MD9 electriCITY, duraklarda veya son duraklarda kısa şarjlar yapılarak güzergâhını tamamlayabiliyor.

Aracın tüm tasarımı, yazılımı, bileşen yerleşimi ve araç dinamiği Temsa’ya ait.

230 kilometrelik menzile sahip