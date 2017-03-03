  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 8 °C

Sabri, Samsunspor'a söz verdi

»
Sabri, Samsunspor'a söz verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 55 numaralı formanın sahibi Sabri'yi takımda düşünmüyor. Sarı-Kırmızılılar'da kadrodaki en eski oyuncu olan Sabri, Samsunspor'a transfer sözü verdi

Süper Lig'de oldukça sıkıntılı günler geçiren ve teknik direktörlük değişikliğine giden Galatasaray'da yeni teknik patron Igor Tudor, Sabri Sarıoğlu'nun ismini çizdi. Sabri Reyiz'in Galatasaray kariyeri sürpriz bir gelişme yaşanmazsa bu sezon sonu sona erecek. 

55 numaralı forma ile mücadele eden ve her defasında Samsunlu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Sabri'nin Galatasaray'dan sonra formasını giyeceği takımsa belli. Forma numarasını taşıdığı şehrinin takımı Samsunspor. Daha önce iki kez Galatasaray'dan ayrılması durumunda Samsunsporlu yöneticilere "söz veren" Sabri, sözünü tekrarladı. Galatasaray ile yola devam etmezse, Samsunspor'da en az 1 sene futbol oynayacak.

Kaynak: Fotospor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR03 Mart 2017 Cuma 18:46
  • BAŞKAN ŞAHİN SPOR CAMİASINI AĞIRLADI03 Mart 2017 Cuma 18:42
  • ÖZKÖYLÜ: BU TAKIMA İNANIN!03 Mart 2017 Cuma 10:00
  • HEDEFİN UZAĞINDA KALDILAR03 Mart 2017 Cuma 10:00
  • İNANANLARI MUTLU EDECEĞİZ03 Mart 2017 Cuma 05:00
  • Samsunspor’da Mustafa Sevgi şoku03 Mart 2017 Cuma 04:00
  • ENGELLERİ SPOR YAPARAK AŞIYORLAR02 Mart 2017 Perşembe 18:48
  • BADMİNTONUN KÜÇÜK ŞAMPİYONLARI02 Mart 2017 Perşembe 18:10
  • Samsunspor ile Denizlispor 44’ncü kez karşı karşıya02 Mart 2017 Perşembe 09:00
  • Bir yıldır 3 puana hasretiz02 Mart 2017 Perşembe 08:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti