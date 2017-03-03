Sabri, Samsunspor'a söz verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, 55 numaralı formanın sahibi Sabri'yi takımda düşünmüyor. Sarı-Kırmızılılar'da kadrodaki en eski oyuncu olan Sabri, Samsunspor'a transfer sözü verdi

Süper Lig'de oldukça sıkıntılı günler geçiren ve teknik direktörlük değişikliğine giden Galatasaray'da yeni teknik patron Igor Tudor, Sabri Sarıoğlu'nun ismini çizdi. Sabri Reyiz'in Galatasaray kariyeri sürpriz bir gelişme yaşanmazsa bu sezon sonu sona erecek.

55 numaralı forma ile mücadele eden ve her defasında Samsunlu olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Sabri'nin Galatasaray'dan sonra formasını giyeceği takımsa belli. Forma numarasını taşıdığı şehrinin takımı Samsunspor. Daha önce iki kez Galatasaray'dan ayrılması durumunda Samsunsporlu yöneticilere "söz veren" Sabri, sözünü tekrarladı. Galatasaray ile yola devam etmezse, Samsunspor'da en az 1 sene futbol oynayacak.

Kaynak: Fotospor