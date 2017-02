Saç Ekimi Merkezi Seçerken Dikkat

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, her yerde saç ekimi yaptırılmaması konusunda uyardı.

Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Saç ekiminde en önemli aşamalarından birisi saç köklerinin alınırken zarar görmemesini sağlamaktır. Bu yüzden bu işlemin; alanında uzman ve tecrübeli bir ekip, tam donanımlı ve hijyen kurallarıyla uyumlu bir klinik ya da hastanede gerçekleştirilmesi gerekir.Saç ekiminde oluşabilecek hataların sonradan telafi edilmesi ekim işleminin kendisinden çok daha zordur" dedi.

Sağlık ile ilgili her konuda çok seçici davranmalı ve bir muayene ya da operasyon görülecek hastanenin, çok iyi araştırılması gerektiğini kaydeden Sönmez, "Bu kişisel durum, kesinlikle ciddiye alınmalı ve en iyi doktor ve hastane birleşimi, her zaman en önemli kriter olmalıdır. Saç ekimi işlemi, genel anlamda estetik bir operasyon gibi gözükebilir ancak, ciddi tıbbi tekniklerin uygulandığı ve steril ortamın üst seviyede gerekli olduğu bir işlemdir. Bu işlemin aynı zamanda, ehil eller tarafından teknolojik ekipmanlar ile yapılması gerekmektedir. Bunun aksi tecrübe edilirse, sonuçlar istendiği gibi olmaz ve sağlığı tehdit edebilecek sonuçlar ile yüzleşmek gerekebilir. Bu noktada Sağlık Bakanlığı'nın net bir biçimde belirlediği kurallar vardır ve her saç ekimi hastası, bu kuralların uygulandığı merkezlerde operasyonunu yaptırmalıdır" ifadelerini kullandı.

Saç dökülmelerinin kansızlık, beslenme bozuklukları, vitamin eksiklikleri, ağır hastalıklar, hormonal düzensizlikleri ve bazı ilaç kullanımlarından sonra görülebilirse de genelde bir nedene bağlanamayacağını kaydeden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, "Ailesel yatkınlık, stres, mantar enfeksiyonları ve kalitesiz bakım ürünlerinin kullanılması dökülmeyi etkileyerek arttırabilmektedir. Saç dökülme alanları erkeklerde başın ön, üst ve tepe kısmında görülür ve değişik genişlikte olabilir. Çoğu kişide ileri yaşlara kadar başın her iki yanında ve ensede dökülmeyen alanlar kalır. Kadınlarda ise yaygın seyrelme tarzında dökülmeye daha sık rastlanır bölgesel dökülme nadir olarak görülür. Saç dökülmesi otuzlu yaşlara doğru başlar ve elli yaşın üstünde erkek nüfusunun hemen hemen yarısında görülür. Başlama yaşı ne kadar erken olursa dökülme o kadar fazla ve geniş alanda olur" şeklinde konuştu.