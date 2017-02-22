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Saç Ekimi Öncesi Dikkat

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Saç Ekimi Öncesi Dikkat
Dr. Emrah Çinik, saç ekimi öncesi yapılan uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Emrah Çinik, saç ekimi öncesi yapılan uyarılara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Emrah Çinik, "Saç ekimi, diğer adıyla saç nakli, ense ve kulak üstü bölgesinde bulunan ve dökülmeye karşı dirençli olarak kodlanmış sağlıklı ve güçlü saç köklerinin mikromotor ile alınarak seyrelmiş ya da tamamen açılmış bölgeye nakledilmesi işlemidir" dedi.

Saç ekiminden önce, doktorun kişiyi detaylıca bilgilendirdiğini ifade eden Dr. Çinik, "Dökülmenin son aylarda veya yıllarda devam edip etmediği, daha önce ne gibi tedaviler denendiği, sağlık geçmişiniz, saç ekimi ile ilgili istek ve beklentileriniz, doktorunuzun yapacağı saç analizinde dökülmenin derecesi saçların kalınlığı; dalgalı, düz veya kıvırcık yapısı, başınızın yan ve arka tarafındaki (verici sahalar) saçların yoğunluğu değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Dr. Çinik, FUE tekniğiyle saç ekiminden önce şu tavsiyelerde bulundu:

"İşlemden 1 hafta öncesine kadar, kanamayı arttırabilen ilaçlar almayınız. İşlemden bir gün önce sigara içilmemelidir, alkol 3 gün öncesinde bırakılmalıdır. İşlemden önceki gece, saçınızı şampuanınızla bolca ve masaj yaparak yıkayabilirsiniz. İşleme tok gelmeniz uygundur. Sabah kahvaltısı veya hafif bir yemek yiyebilirsiniz. İşleme saçlarınız uzun olarak gelebilirsiniz. Saç tıraşınız hastanede yapılacaktır. Önü açık iliklenebilen gömlek gibi giyecekler giyerek gelinmelidir."

Saç ekimi naklinin çok uzun süren işlemler olmadığını kaydeden Dr. Çinik, "İşlemin karar ve görüşme aşamasında biraz vakit harcanır ve ayrıntılı şekilde operasyon değerlendirilir. Saç ektirme işlemi 1 gün içinde ortalama 5-7 saatten ibarettir" şeklinde konuştu.

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