  • BIST 88.729
  • Altın 144,361
  • Dolar 3,6584
  • Euro 3,8817
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Saç Ekimi Sonrası 11 Maddeye Dikkat

» »
Saç Ekimi Sonrası 11 Maddeye Dikkat
Dr. Emrah Çinik, saç ekimi sonrası bazı durumlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Emrah Çinik, saç ekimi sonrası bazı durumlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Emrah Çinik, dikkat edilmesi gereken durumları şöyle sıraladı:

"1- İşlemin hemen bitiminde,ense bölgesine pansuman yapılarak bandaj yapılır,saç ekilen bölgeye, özel bone verilir . Kalacağınız yere ulaştığınızda boneyi çıkarınız.

2- Ense bölgesindeki bandaj ertesi gün alınacaktır.

3- İlk gün, ekim yapılan sahalar bir yere temas etmemeli.

4- İlk gece uyurken sırt üstü ,biraz dik olacak şekilde uyuyunuz .Hastanemizde size vereceğimiz boyun yastığını kullanınız

5- İlk beş gün size verilen ilaçları doktorunuz belirttiği şekilde kullanınız

6-Operasyon sonrası 1 hafta alkol kullanmayınız. Ayrıca yine bir hafta boyunca aspirin almayınız,sigarayı azaltınız

7- Bazı kişilerde göz çevresi ve yüzde hafif bir şişlik (ödem) olabilir. Bu durum 2-3 gün içinde geçecektir.Şişlik yapılan lokal anestezinin yer çekimine bağlı olarak aşağı dogru yer değiştirmesidir .Verilen ilaçları talimatlarına uygun kullanırsanız ,bu durumu yaşama ihtimaliniz de azalacaktır

8- Ertesi gün uçak veya diğer vasıtalarla seyahat edebilirsiniz.

9- Egzersiz ,spor ,havuz,deniz,solaryum,güneşlenme ve sauna gibi aktivitelere 1 ay sonra başlayabilirsiniz

10- İlk saç yıkaması 2. gün başlar ve hastanede yapılır ,özel yıkama yöntemi size detaylarıyla anlatılır.Sonraki yıkamaları kendiniz evde yapabilirsiniz. Saç ekimi yapılan bölgeye losyon sürülür ve 45 dakika beklenir. Ardından bu bölge yavşça,ılık su ile durulanır ve özel şampuan ile yıkanır. Yıkama programı 10 gün sürer.

11- Dilerseniz, 2 hafta sonra uzayan saçlarınızı makas ile düzelttirebilirsiniz. Bir yıldan sonra, saçlarınızı traş makinesiyle kısaltabilirsiniz (ilk 1 yıl sadece makas ile traş olunur)"

Dr. Çinik, "FUE saç ekiminden sonra saçların alındığı ve ekildiği bölgelerin iyileşme süresi 1-2 gündür. 1 hafta - 10 gün sonra artık saç ekimi yaptırmış olduğunuz anlaşılmayacaktır" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Liseli Müzisyenler Karşıyaka’da Yarışıyor14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Fethiye’de Şüpheli Paket Fünyeyle Patlatıldı14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • İkiz Kardeşler, Bisiklet Yarışında Türkiye İkincisi Oldu14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Çocuklar Mavi Denizler İçin Hayal Etti14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Maltepe Erzurumlular Vakfından Anlamlı Kampanya14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Devir Teslim14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Yıkılmak Üzere Olan Gecekondudaki Söğüt Ailesi Yardım Bekliyor14 Şubat 2017 Salı 10:08
  • Başkan Şahin Taekwondo Sporcularını Şampiyonada Ziyaret Etti14 Şubat 2017 Salı 10:03
  • Mardin’in Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Canlandırılıyor14 Şubat 2017 Salı 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti