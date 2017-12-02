KAYBETME DÜŞÜNCESİ
Kendi sahalarında 4-0 yenildikleri maçın ardından basın toplantısında konuşan Engin İpekoğlu, “Çok üzgünüz. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Final paslarında çok kötüydük. Final paslarımız iyi olsa ilk yarıyı önde kapatabilirdik. İkinci yarıda 2. golden sonra oyundan tamamen koptuk. Maçı kaybetme düşüncesine girince sahada saçma sapan işler yaptık. Yenilince alttaki takımlar da bize yaklaştı. Yapacak bir şey yok. Devre arasına kadar ne kadar puan toplayabilirsek toplamak istiyoruz" dedi.
AJİTASYON EDİLİYOR
Lig'de 2-3 maç üst üste galip gelen takımın play-off potasına girdiğini dile getiren İpekoğlu, "Eskişehirspor’un mali durumu ajitasyon ediliyor. Eskişehirsporlu futbolcular ne kadar maç başı ücreti alamadıysa bizim futbolcularımız da o kadar maç başı alamadı. Onların mali durumu neyse bizim de öyle. Sadece Eskişehirspor’un değil bizim de finansal açıdan sıkıntılarımız var. Bu mali sıkıntılar içerisinde devre arasında nasıl transfer yapacağız diye ben de düşünüyorum. Başkanın ve yönetim kurulunun durumu belli olunca biz de ona göre bir durum sergileriz” diye konuştu.
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'SAÇMA SAPAN İŞLER YAPTIK'
KAYBETME DÜŞÜNCESİ
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