Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde çıkan ev yangınında kerpiç ev tamamen küle dönerken evde sadece Kuran-ı Kerim yanmadı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde çıkan ev yangınında kerpiç ev tamamen küle dönerken evde sadece Kuran-ı Kerim yanmadı.

Ahmetli'ye bağlı Gökkaya Mahallesinde Nihat Dönmez'e ait olduğu öğrenilen 4 odalı müstakil ev henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevlerin kapladığı evi Turgutlu ve Ahmetli itfaiye ekipleri güçlükle söndürebildi. Kerpiç olduğu öğrenilen ev içinde ki eşyalarla birlikte küle dönerken ev içerisinde bulunan Kuran-ı Kerim yanmadı. Kenarlarından yanan ve diğer sayfaları yanmayan Kuran-ı Kerim'i bulan itfaiye erleri şaşkınlığını gizlemeyedi.

Ev yangını ile soruşturma başlattığı öğrenildi.