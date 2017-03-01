SADEF ünlü ilahiyatçıyı ağırladı

Kanal 7'de hazırladığı ve sunduğu dini programlarla ülke genelinde tanınan Prof. Dr. Ömer Döngeloğlu, İstanbul'da, Samsun Dernekler Federasyonu (SADEF) tarafından hazırlanan organizasyona katıldı

SADEF Başkanı Yıldıray Baş ile yönetim kurulu üyeleri, Ömer Döngeloğlu'na ünlü Samsun pidesini tattırdı. Samsun'da sık sık konferanslar verdiğini hatırlatan ünlü ilahiyatçı, "Bugün de burada Samsunlu dostlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. SADEF, çalışmalarıyla örnek olmasının yanısıra hemşehrilerine sahip çıkmasıyla da gönülleri fetheden bir büyük federasyon. Başta değerli genel başkan Yıldıray Baş olmak üzere tüm emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

FİKİRLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Türkiye'nin en değerli din adamlarından birisini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Yıldıray Baş ise, "Ömer Döngeloğlu hocamız, birlik ve beraberliğe büyük ihtiyacı olan insanlığı aydınlatan sözleri, açıklamalarıyla hepimizin hayranlığını kazandı. Onun fikirlerine büyük önem veriyor, anlattıklarını can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz. Bizimle birlikte oldukları için kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

PROTOKOL TAM KADRO

Yemeğe ayrıca SADEF yöneticileri Celalettin Şensoy, Ahmet Yıldız, Fikret Kesici, Mehmet Pamuk, SADEF İstanbul Avrupa Yakası 3. Bölge Başkanı Sait Sever, SADEF Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rukiye Sever, Fatih Damak Pide sahibi Mustafa Aydın, iş adamları Mustafa Tarım ve Tuncer Gündoğdu ile Medine'den Zeki Yetim, ilahi sanatçısı Adem Sevgi de katıldı.