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Sadiye Teyze Fetö’yü Astı

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Sadiye Teyze Fetö’yü Astı
İzmir'de, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde Konak Meydanı'na terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kuklasını...

İzmir'de, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde Konak Meydanı'na terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in kuklasını yapıp, temsili olarak dar acına asan Sadiye Teyze, Fetulah Gülen'in idam edilmesini istedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü, İzmir'de Konak Meydanı'nda toplanma alanı oldu. Saatlerin ilerlemesi ile meydan dolmaya başladı. Gelenlerin arasında 69 yaşındaki Sadiye Yağmurkardeş dikkatleri üzerine çekti. Ev hanımı olan Sadiye teyze, elinde FETÖ/PDY terör örgütünün kuklasını temsili dar ağacında taşıdı. Sabah evinde oturup, kendisi Fetullah Gülen'in kuklasını yapan Sadiye teyze, gece nöbet tutmak için Konak Meydanı'nın yolunu tuttu. Bur bir elinde hain darbe girişimini yapan FETÖ lideri Fetullah gülen'in kuklasını tutan Sadiye Yağmurkardeş, hazırlattığı bir diğer pankart olan Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve şehitlerin resmini tuttu. İlerleyen yaşına rağmen evde oturmayı meydana nöbet tutmaya gelen Sadiye teyze, "Bu şeytanı inşallah asacağız. Dar acına götüreceğiz. Onlara yaptıklarına bırakmayacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. O kafir kuklalarının beyinleri ve kalpleri yıkanmış. Bizim imanımız, Kuranımız, Rabbimiz var. Biz ona güveniyoruz. Biz asla ve asla topraklarımızdan bir karış bile vermeyeceğiz. Allah onları "Kahhar" adıyla kahretsin. Her şey vatanımız için. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

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