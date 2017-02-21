Sadri Alışık Ödülleri Yenimahalle’de Sahiplerini Buldu

Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) tarafından düzenlenen "Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri" her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenimahalle...

Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) tarafından düzenlenen "Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri" her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Sahnelerin ve beyaz perdenin unutulmaz ismi, Usta Oyuncu Sadri Alışık anısına bu yıl 7'ncisi düzenlenen törene; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Vekili Mehmet Kartal'ın yanı sıra kültür-sanat dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Ankara'da sahnelenen ve Anadolu'dan Ankara'ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan, Hakan Meriçler'in sunuculuğunu yaptığı gecede farklı kategorilerde toplam 11 ödül dağıtıldı. Sadri Alışık ve hayata gözlerini yuman gönüllerde yer etmiş usta tiyatrocuların anısına sinevizyon gösterileriyle başlayan ödül töreninde duygulu anlar yaşandı. Gecenin ev sahipliğini yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Onur Ödülü"ne layık görülen Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'e ödülünü verdi. Yenimahalle'de dört ayrı salonu sanata ve sanatçıya açtıklarını hatırlatan Başkan Yaşar "Ülkelerin gelişmişlikleri artık sadece ekonomiyle değil kültür ve sanatla ölçülüyor. Eğer biz kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesine taşıyamazsak demokratik bir ülke olmamız düşünülemez. Sanat ve sanatçı bizi birbirimize bağlayan, bize doğruyu, sevgiyi, barışı gösteren, yanlışı eleştiren ve doğruyu bulmamıza yardımcı olan Cumhuriyetin en önemli dayanma noktasıdır. Bunu geliştirmek zorundayız. Bizim yeni reçetelere ihtiyacımız yok. Ulu Önder'in ışıklı yolundan hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Sanatçısıyla, esnafıyla, sanayicisiyle hep beraber sahip çıkacağız. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

"Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü"nü Gönül Orbey'e takdim eden usta oyuncunun oğlu Kerem Alışık da Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a 7 yıldır Yenimahalle'deki tüm salonlarının kapılarını kendilerine açtığı ve desteklerini esirgemediği için teşekkür etti. Yılın en başarılı kadın ve erkek oyuncuları ile yardımcı oyuncuların ödüllendirildiği gecede, komedi ve müzikal dalında da en iyilere ödülleri verildi.

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu İpek Atagün Gezener ve Gülin Ersoy, En Başarılı Erkek Oyuncusu da Oktay Dal olurken Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ahmet Türkoğlu, Kadın Oyuncu ise Meltem Baytok oldu. Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu Dilara Keyf Günüç seçilirken, aynı kategoride En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ise Bülent Çiftçi layık görüldü. Aynı dalda Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu İsmet Numanoğlu, Kadın Oyuncu ise Buket Türkyılmaz oldu. Gecede "Seçici Kurul Özel Ödülü" ise Olcay Kavuzlu ve Bulancak Sanat Tiyatrosu'na verildi.