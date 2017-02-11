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Safet Susic: ”Maçtaki Öncelikli Amacımız Yenmekti”

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Safet Susic: ”Maçtaki Öncelikli Amacımız Yenmekti”
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, "Çok iyi oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Maçtaki öncelikli amacımız yenmekti" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, "Çok iyi oynadılar ve çok iyi mücadele ettiler. Maçtaki öncelikli amacımız yenmekti" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Arena'da ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, maçtaki öncelikli amaçlarının kazanmak olduğunu kaydederek," 1-0'da olsa bizim olsun istiyorduk, 3-0 aldık. Yani beklediğimden daha iyi oldu. Oyuncularım maçı çok ciddiye aldılar. Çok profesyonel bir şekilde oyuna girdiler ve o şekilde de bitirdik oyunu. Aynı zamanda 15 gün içerisinde burada gördüm ki, takımımdaki oyuncular profesyonel ve işlerini ciddiye alıyorlar. İyi çalışıyoruz ve netice olarak da iyi sonuç aldık" diye konuştu.

"Lazic, henüz hazır değildi"

Bir gazetecinin "Lazic'in oyundan neden çıkarıldı?" sorusuna ise Susic, "İlki o oyuncunun sarı kartı vardı, o yüzden riske atmak istemedik. Bir ikincisi de henüz hazır değildi o yüzden erken çıkarmak istedik. Kendisi de bana tam hazır olmadığını, 90 dakika çıkmak istemediğini söylemişti" diye cevap verdi.

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