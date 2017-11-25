Safet Susic: “Maçtan Önce Çok Fazla Ümidim Yoktu”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, 2-0 sonuçlanan Galatasaray maçının ardından konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, 2-0 sonuçlanan Galatasaray maçının ardından konuştu. Susic, çok fazla eksik oyuncuları olduğunu belirterek, "Maçtan önce çok ümidim yoktu" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, Galatasaray karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Maçın bekledikleri gibi bittiğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Öncelikle lider Galatasaray'la oynadık ve maçtan önce bunun zor olacağını biliyorduk. Bu maçtan önce bildiğiniz gibi fazla handikaplarımız vardı. 2 çok önemli oyuncumuz eksikti ve 1 oyuncumuz da maçın başında sakatlandı. Haklı galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Maçı kaybetmemizin üzüntüsünün yanında Tzavellas ve Gassama cezalı duruma düştü. Kayserispor maçında yoklar. Bizim açımızdan üzücü bir durum. Çok eksiğimiz olacak Kayserispor maçında. Maçtan önce çok fazla ümidim yoktu. Bizim açımızdan çok önemli eksiklerimiz vardı. Ancak takımımı ve Galatasaray'ı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.