Safet Susiç: “Takım İyi Durumda”

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, takımın başında bir haftadır olduğunu hatırlatarak takımın iyi durumda olduğunu belirtti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, takımın başında bir haftadır olduğunu hatırlatarak takımın iyi durumda olduğunu belirtti.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, Bulgaristan 1. Lig takımlarından Pirin Blagoevgrad ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Susiç, bir haftadır başında bulunduğu takımın iyi durumda olduğunu söyledi. Hazırlık maçı da olsa galip gelmenin önemli olduğunu vurgulayan Susiç, "Maçı kazanmamız iyi oldu. Çünkü takımımız 3 maçtır peşe peşe yeniliyordu. Şu anki galibiyet bize moral oldu" dedi.

"Gençlerbirliği maçına iyi hazırlandık"

Hazırlık mücadelesinin aynı zamanda Gençlerbirliği maçının provası olduğunu aktaran Susiç, Gençlerbirliği maçına iyi hazırlandıklarını ve kazanmak istediklerini söyledi. Takımdaki mevcut oyunculardan memnun olduğunu ifade eden Susiç, "Burada en önemli şey de futbolcuların hepsinin sahada işlerini yapıyor olmasıdır. Biz geldiğimizden beri iyi antrenman yapıyoruz, iyi çalışıyorlar. İyi işler yaparız, diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Bugün çok koştuk, mücadele ettik"

Hazırlık maçında 4-3-3 oynadıklarını dile getiren Susiç, ileri haftaların neler getireceğini şimdiden söyleyemeyeceğini belirtti. Her şeyin iyi olacağını umduğunu dile getiren Susiç, "Bugün çok koştuk, mücadele ettik ve gol yemedik. Çünkü bizim sıkıntımız gol yemekti" şeklinde konuştu.