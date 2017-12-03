Safiye Soyman Hamur Açıp Ekmek Pişirdi

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, Bodrum'da kahvaltı yapmak için gittiği mekanda hamur açıp ekmek pişirdi.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, Bodrum'da kahvaltı yapmak için gittiği mekanda hamur açıp ekmek pişirdi. Ocak başına geçerek bazlama pişiren Soyman, ustalara taş çıkarttı.

Bodrum'da yaşayan oğlu Harun Akaröz'ü ziyarete gelen ünlü sanatçı Safiye Soyman kahvaltı yapmak için gittiği mekanda ekmek ocağının başına geçti. Önlük takıp elleriyle hamur açan Soyman, yaptığı bazlamaları ocağın başına geçip pişirdi. On parmağında on marifet bulunan usta sanatçı sesiyle olduğu kadar hamur işlerinde de iddialı olduğunu gösterdi.

Bodrum'da yaşayan oğlu Harun'un ziyaretine geldiğini belirten Soyman, "Oğlumla birlikte kahvaltı yapmaya çıktık. Ekmek ocağını görünce dayanamayıp başına geçtim" dedi.