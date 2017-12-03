  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 20 °C
  • Ordu 23 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

Safiye Soyman Hamur Açıp Ekmek Pişirdi

» »
Safiye Soyman Hamur Açıp Ekmek Pişirdi
Ünlü sanatçı Safiye Soyman, Bodrum'da kahvaltı yapmak için gittiği mekanda hamur açıp ekmek pişirdi.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, Bodrum'da kahvaltı yapmak için gittiği mekanda hamur açıp ekmek pişirdi. Ocak başına geçerek bazlama pişiren Soyman, ustalara taş çıkarttı.

Bodrum'da yaşayan oğlu Harun Akaröz'ü ziyarete gelen ünlü sanatçı Safiye Soyman kahvaltı yapmak için gittiği mekanda ekmek ocağının başına geçti. Önlük takıp elleriyle hamur açan Soyman, yaptığı bazlamaları ocağın başına geçip pişirdi. On parmağında on marifet bulunan usta sanatçı sesiyle olduğu kadar hamur işlerinde de iddialı olduğunu gösterdi.

Bodrum'da yaşayan oğlu Harun'un ziyaretine geldiğini belirten Soyman, "Oğlumla birlikte kahvaltı yapmaya çıktık. Ekmek ocağını görünce dayanamayıp başına geçtim" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Okullar Ligi Heyecanı Çağatay Akman Konseriyle Başlıyor01 Aralık 2017 Cuma 11:13
  • Türk Aktör Arjantin’in ‘İyilik Meleği’ Oldu01 Aralık 2017 Cuma 10:58
  • İlyas Yalçıntaş’ın ’İçimdeki Duman’ı Dünya Kareokesinde30 Kasım 2017 Perşembe 11:33
  • Saba Tümer’in Tiyatro Performansı Göz Doldurdu30 Kasım 2017 Perşembe 11:33
  • Yeşilçam’ın ’Şişko Nuri’si Televizyon Dizilerine Ateş Püskürdü30 Kasım 2017 Perşembe 08:18
  • Sadettin Saran’ın Eski Eşine Mobbing Davası28 Kasım 2017 Salı 15:58
  • Ünlü Gitarist Galina Vale, Odü’de Konser Verdi28 Kasım 2017 Salı 15:38
  • Nilüfer Kadın Korosu Sıra Gecesi İle Coşturdu28 Kasım 2017 Salı 09:43
  • Ünlü Pop Şarkıcıları Samsunlular İle Buluşacak27 Kasım 2017 Pazartesi 14:48
  • Kahramanmaraş Ve Şanlıurfa’da Oğuzhan Koç Rüzgarı27 Kasım 2017 Pazartesi 14:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti