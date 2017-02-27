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Safiye Soyman’a Sürpriz Doğum Günü

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Safiye Soyman’a Sürpriz Doğum Günü
Bodrum'a gelen Safiye Soyman 56'ıncı doğum günün Bodrum'da kutladı.

Bodrum'a gelen Safiye Soyman 56'ıncı doğum günün Bodrum'da kutladı.

Bodrum'a gelen ünlü sanatçı Safiye Soyman için bir restoranda sürpriz doğum günü düzenlendi. Soyman'a gelen pastayı hayat arkadaşı Faik Öztürk Soyman'a yedirmeye çalıştı. Soyman doğum günün pastasını Öztürk'e ve MS hastası oğlu Harun Akaröz'e yedirdi. 3 Mart 1961 doğumlu olan Soyman 56'ıncı yaş günün erken kutlanmasına çok sevinerek "Doğum günü kutlamaları başladı. 1 ay boyunca artık her gün doğum günümü kutlar dostlarımız. Bu organizasyon için tüm dostlarıma ve beni sevenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Soyman, restorana gelen çalgı ekibini görünce eline mikrofonu alarak sahneye koştu. Yaklaşık yarım saat boyunca şarkı söyledi.

Safiye Soyman’a Sürpriz Doğum Günü

Safiye Soyman’a Sürpriz Doğum Günü

Safiye Soyman’a Sürpriz Doğum Günü

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