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Safkan Arap Tayları Görücüye Çıkıyor

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Safkan Arap Tayları Görücüye Çıkıyor
Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen Safkan 72 koşu tayı Bursa Karacabey'de görücüye çıkıyor.

Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetişen Safkan 72 koşu tayı Bursa Karacabey'de görücüye çıkıyor.

18 Temmuz Salı günü saat 13:00'de Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde satışa sunulacak. 72 safkan Arap tayından 44 tanesinin dişi, 28'inin ise erkek tay olduğu belirtildi. Karacabey Tarım İşletmesinde at yetiştiricilerinin beğenisine sunulacak Safkan koşu taylarından Sultansuyu Tarım İşletmesine bu yıl da önemli bir gelir gelmesi bekleniyor.

Sultansuyu'nda yetişen Özgün Han, Kobakbey, Onurkaaan, Kafkas Şahı, Özduran, Ateş Topu, Berkoş, Karayağız, Yelgeçen, Ufukkbir ve Alpyürek gibi yarış sahalarında yüksek performans sergileyen Arap aygırlarının taylarından oluşan 72 adet safkan koşu tayına satış öncesi Karacabey'de at severlerin ilgisi büyük.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Hamdi Yücel, bu yıl satışa sunulacak bir birinden değerli taylara satış öncesi ilginin yoğun olmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Bu sene geçtiğimiz yıllardaki satış rakamı olan 2,5 milyon TL'nin üzerinde bir gelir elde etmeyi bekliyoruz. Öncelikle satışa arz edeceğimiz yeni taylarımızın alıcılarına hayırlı uğurlu olmasını arzu ediyoruz. İşletmemizin iyi ve güçlü bir aygır kadrosu mevcut. Bunların yavrularından oluşan taylarımızın da ileri ki dönemlerde yarış sahalarında gösterecekleri yüksek performanstan kuşkumuz yok. Satışlarımızın TİGEM camiasına ve at yetiştiricilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Satış öncesi işletmemiz çalışanlarına ev sahipliği yapan Karacabey Tarım İşletmesi Müdürü Ahmet Karakeçili ve çalışanlarına da teşekkür ederim" diye konuştu.

Safkan Arap Tayları Görücüye Çıkıyor

Safkan Arap Tayları Görücüye Çıkıyor

Safkan Arap Tayları Görücüye Çıkıyor

Safkan Arap Tayları Görücüye Çıkıyor

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