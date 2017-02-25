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Safranbolu Tso C Sınıfı Tobb Akreditasyon Belgesini Aldı

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Safranbolu Tso C Sınıfı Tobb Akreditasyon Belgesini Aldı
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile gerçekleştirildi.

Törende; Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası'na, TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde C Sınıfı akreditasyon belgesi takdim edildi.

Törene; Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sami Acar, STSO Meclis Başkanı Ahmet Şahin, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile personel katıldı.

Oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla TOBB tarafından yürütülen "Akreditasyon Sistemi"ne yönelik törende Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası 2016 yılında yapılan denetim sonucunda C sınıfına yükselmesi nedeniyle 5 yıldızlı hizmet belgesi ve plaketini aldı.

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Töreni'nde konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin en büyük zenginliğinin girişimci tüccar ve sanayiciler olduğunun altını çizerken, yapılan törenle birlikte 26 Oda ve Borsa'nın daha, 5 yıldız kapsamına girmeye hak kazandığını söyledi.

Ayıca 54 Oda ve Borsanın akreditasyonunu yenilendiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bir adet Odamız da akreditasyon seviyesini yükseltti. Esasında onlar, kendilerini dönüştürdüler ve geliştirdiler. Reel sektör için hizmet üreten ve sunan merkezler haline geldiler. Proje üretiyorlar, yurtdışına açılıyorlar, reel sektöre işin hakkını vererek kanaat önderi oluyorlar. İşte 5 yıldızın manası da burada gizli. Bugün 5 yıldızlı olan oda ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamında, Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve borsalar seviyesine ulaşmış durumda. Onlar üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, bu oda ve borsalar da, minimum aynı seviyede hizmet veriyorlar. Yani dünya standartlarında çalıştıklarını belgelemiş oluyorlar" dedi.

12. Dönem Akreditasyon Sertifika Törenine ilişkin açıklama yapan Safranbolu Ticaret ve Safranbolu Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali, Sami Acar, kalabalık bir heyet olarak törene katıldıklarının ve Oda'nın bu başarısının tüm üyeleri mutlu ettiğini belirtti.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Ahmet Şahin ise, "Bundan sonraki süreçte odada üyelerimiz aldıkları hizmetler noktasında bu kalite farkını daha da hissedecekler. Her geçen gün bunun üzerine bir şeyler koyarak üye odaklı çalışma izleyeceğiz. Bu belgeyi alıp akredite olmakla bitmiyor. Her üç yılda bir bunun kontrolü var. Buradaki birinciliğimizi ve puanımızı muhafaza etmek adına bu çalışma ve gayretlerimiz sistemli olarak devam ettirerek bir üst belgeyi almak için çalışacağız" dedi.

Safranbolu Tso C Sınıfı Tobb Akreditasyon Belgesini Aldı

Safranbolu Tso C Sınıfı Tobb Akreditasyon Belgesini Aldı

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