  • BIST 102.841
  • Altın 162,343
  • Dolar 3,9425
  • Euro 4,6658
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 4 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 7 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Safranbolu Tso’dan Yurt Dışı Gezisi

» »
Safranbolu Tso’dan Yurt Dışı Gezisi
Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası yurt dışı gezi programı kapsamında iş adamlarını Balkan ülkeleri olan Arnavutluk ve Karadağ'a götürdü.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası yurt dışı gezi programı kapsamında iş adamlarını Balkan ülkeleri olan Arnavutluk ve Karadağ'a götürdü.

25 kişilik heyet ilk olarak Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geçti buradaki programdan sonra Arnavutluk Cumhuriyetinin en eski yerleşim merkezlerinden aynı zamanda ülkenin kuzey kesiminin en önemli sanayi ve kültür merkezi olan İşkodra'yı ziyaret etti.

Arnavutluk'taki ziyaretlerin tamamlayan heyet daha sonra Karayolu ile Karadağ'a geçti. Karadağ'da Kotor ve Podgorico şehirlerini gezen Safranbolu TSO üyeleri 4 günlük gezinin ardından yurda döndü.

Balkanlara yaptıkları gezinin işadamları için çok önemli olduğunu söyleyen, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, "Gezi programlarında iş adamlarımız meslektaşları ile istişarelerde ve fikir alışverişinde bulundular. Farklı ülkelerin, farklı şehirlerin, farklı kültürleri iş adamlarının ufkunu açmaktadır. Oda olarak daha önce de bu tür gezi programları düzenledik." dedi.

Acar, ayrıca Türkiye'nin son yıllarda ihracat konusunda büyük bir ilerleme kaydederek, hükümetin sunduğu imkanların ve yurt dışında kurulan temsilciliklerin iş adamlarına büyük bir cesaret verdiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didim Ticaret Odası, İzmir’deki Turizm Buluşmasına Ücretsiz Ulaşım Sağlıyor30 Kasım 2017 Perşembe 10:53
  • Uluslararası Gıda Ve Beslenme Forumu’nun 8’incisi İçin Geri Sayım Başladı30 Kasım 2017 Perşembe 10:48
  • Organik Gübrede Bir İlk30 Kasım 2017 Perşembe 10:48
  • Dolu, Kuraklık Ve Afet Mağduru Çiftçinin Kredi Borcu Erteleniyor30 Kasım 2017 Perşembe 10:48
  • Ato Başkanı Baran: “Doğru İş İle Doğru Elemanı Bir Araya Getirirsek İşsizlik Oranı Düşer”30 Kasım 2017 Perşembe 10:43
  • Eskişehir’in İhracatı Arttı, İthalatı İse Azaldı30 Kasım 2017 Perşembe 10:38
  • Türkiye İmsad, Kasım 2017 Sektör Raporunu Açıkladı30 Kasım 2017 Perşembe 10:38
  • Trimbox Dünyaya Açılıyor30 Kasım 2017 Perşembe 10:28
  • Turkcell 10 Gbps’lik Fiberi Evlere Getiriyor30 Kasım 2017 Perşembe 10:13
  • Tesk Genel Başkanı Palandöken: “Tesk Kart 1 Aralık’ta Hayata Geçiyor”30 Kasım 2017 Perşembe 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti