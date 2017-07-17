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Şaftına Patates Çuvalı Dolanan Araç Takla Attı: 4 Yaralı

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Şaftına Patates Çuvalı Dolanan Araç Takla Attı: 4 Yaralı
Bursa-'nın İnegöl ilçesinde, şaftına patates çuvalı sarılan özel otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Bursa-'nın İnegöl ilçesinde, şaftına patates çuvalı sarılan özel otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Biri yaya 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Lokman Yaman idaresindeki 43 YA 362 plakalı özel otomobil, Bursa-Ankara yolunun Alibeyköy mevkiinde yola saçılan boş patates çuvallarından birisinin şaftına sarılması üzerine kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan özel otomobil yol kenarında yürüyen 51 yaşındaki Ömer Evren'e çarptı. Yayaya çarptıktan sonra yoldan çıkan otomobil taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilin sürücüsü 36 yaşındaki Lokman Yaman ile 38 yaşındaki Kadirye Yaman ve 12 yaşındaki Osman Y. yaralandı. Biri yaya olmak üzere 4 yaralı kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şaftına Patates Çuvalı Dolanan Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Şaftına Patates Çuvalı Dolanan Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Şaftına Patates Çuvalı Dolanan Araç Takla Attı: 4 Yaralı

Şaftına Patates Çuvalı Dolanan Araç Takla Attı: 4 Yaralı

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