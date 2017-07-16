Sağanak Yağmur Altında Cumhurbaşkanını Dinlediler

Kırıkkale'de demokrasi nöbetine katılan binlerce vatandaş Cumhurbaşkanının konuşması süresince yağan yağmura rağmen alanı terk etmedi.

Kırıkkale'de demokrasi nöbetine katılan binlerce vatandaş Cumhurbaşkanının konuşması süresince yağan yağmura rağmen alanı terk etmedi.

Demokrasi nöbeti için Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanını dolduran kalabalık nöbet süresince yağan sağanak yağmura rağmen alanı terk etmedi. Sağanak yağmur Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması süresince de aralıksız şekilde sürdü. Meydana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Demokrasi Nöbeti için gelen binlerce vatandaş yağmur altında Cumhurbaşkanının İstanbul'daki konuşmasını sonuna kadar sloganlarla ve alkışlarla dinledi. Şemsiyesi olmayan vatandaşlar yağmura karşı sandalyeleri ters çevirerek kendince çözümler üretti.