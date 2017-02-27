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Sağır Ve Dilsiz Kişi Parasını Alamadığı Gerekçesiyle İntihara Kalkıştı

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Sağır Ve Dilsiz Kişi Parasını Alamadığı Gerekçesiyle İntihara Kalkıştı
Adana'da sağır ve dilsiz bir kişi, çalıştığı inşaatta parasını alamadığı gerekçesiyle intihara kalkıştı.

Adana'da sağır ve dilsiz bir kişi, çalıştığı inşaatta parasını alamadığı gerekçesiyle intihara kalkıştı.

Olay, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74084 sokaktaki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, Çavuş Y. çalıştığı inşaatta parasını alamadığı gerekçesiyle 15 katlı binanın damına çıkıp intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu görüp itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Sağır ve dilsiz olduğu anlaşılan Çavuş Y. polis ekiplerinin dama çıkıp konuşması üzerine ikna edilip indirildi. Çavuş Y. daha sonra sağlık ekipleri ile birlikte Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Sağır Ve Dilsiz Kişi Parasını Alamadığı Gerekçesiyle İntihara Kalkıştı

Sağır Ve Dilsiz Kişi Parasını Alamadığı Gerekçesiyle İntihara Kalkıştı

Sağır Ve Dilsiz Kişi Parasını Alamadığı Gerekçesiyle İntihara Kalkıştı

Sağır Ve Dilsiz Kişi Parasını Alamadığı Gerekçesiyle İntihara Kalkıştı

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