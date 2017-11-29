Sağlık atamaları yine yapılmadı

Sağlık Bakanlığı, görev süreleri dolan başhekim ve diğer hastane yöneticilerinin atanmasını yine erteledi.

Diğer kamu kurumlarında da bir süredir yönetici atamaları yapılmıyor ama hastanelere yönetici atamalarının sürekli olarak askıya alınmasının telafisi zor sonuçlar doğuracağından korkarım.

Sağlık bu.

Ciddiye alınmalıdır.

Ben Samsun’u bildiğim ve takip ettiğim için şehrimden örnek vereyim.

Hastanelerimizdeki başhekimler, koltuklarında vekaleten oturuyor.

Bazı hastanelerimizde evraklara başhekimler imza atamadığı için onama işlemlerini başhekim yardımcıları yapıyor.

Rutin hizmetler için bu durum bir sorun oluşturmaz ama malzeme alımı gibi hayati önem taşıyan konularda problem yaşanması mümkün.

Bir kamu hastanesinde, doktorlar tarafından ameliyat sarf malzemesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle, narkoz verilen bir hasta ameliyat edilmeden uyandırılıp servisine geri gönderilmişti.

Bir skandaldı.

Hastanelerde durum şu an için idare ediliyor ama atama karları askıya alınmaya devam edilirse, böylesi sağlık skandallarının yaşanmayacağını kimse garanti edemez.

Uzatmadan durumu özetleyelim.

Sağlık Bakanı geçenlerde Samsun’a bir Sağlık Müdürü atadı ama diğer atamalar yapılmadı.

Ki; Sağlık Bakanının Samsun Milletvekili olmasının yanı sıra, milletvekili seçilmeden önce Bafra’da Başhekim olarak görev yapmasına rağmen, Tunceli orijinli bir doktoru Sağlık Müdürü olarak ataması da ayrıca sorgulanması gereken bir durum olarak ortaya çıkıyor.

En azından benim kafama şu soru takıldı.

Bakan, Samsun’da, Sağlık Müdürü olarak görev yapacak özelliğe sahip doktor bulamadı mı?

Samsunlu doktorlar sorunlu mu?

Bakan, Samsunlu olmasının yansı sıra, Samsun’da görev yapmamış olsa bunları sormaya elbette gerek duymazdık ama en azından birlikte çalıştığı arkadaşlardan birine güvenebileceğini düşünmüştük.

Konumuz da bu değil aslında.

Hastanelerimizdeki yöneticilerimizin daha önce uzatılmış görev süreleri cumartesi günü itibariyle doldu.

Bütün personel, yeni yöneticilerini beklerken atama yapılmadı.

Süre belirsiz bir tarihe kadar yeniden uzatıldı.

Hal böyle olunca, kendi durumu henüz netlik kazanmamış bir yöneticinin, emrindeki personelden ne kadar verim alacağını da siz düşünün gayrı.

Bakan ne düşünüyor.

Neden bu atamaları geciktiriyor bilmiyorum ama konu ciddidir ve ötelenmeye de tahammülü yoktur.