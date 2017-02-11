Sağlık Bakanı Akdağ: "Daha Sağlıklı Bir Yönetim İçin, Yasama Ve Yürütmenin Birbirinden Ayrılması Gerekiyor"

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, daha sağlıklı bir yönetim için, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, daha sağlıklı bir yönetim için, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Bakan Akdağ, ilk olarak Erzincan Valiliğini ziyaret etti. Ardından Valilik şeref defterini imzalayarak, Valilik makamına geçti. Bakan Akdağ Valilik makamın da yaptığı açıklamada sağlıklı bir yönetim için, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekerek, Erzincan'a yapım aşamasında olan yatırımlara değindi.

Bakan Akdağ açıklamasında; "Erzincan'da kalp ameliyatı yapıyoruz. Erzincan'da bir kalp krizine acil müdahale ederek kalp damarlarını açacak müdahaleler gerçekleştiriyoruz. Erzincan'da özellikle Üniversitemizde ve Tıp fakültemizle çok uyumlu bir çalışma içerisindeyiz Sağlık Bakanlığı olarak. Bu uyumlu çalışma bize her geçen gün burada verilen sağlık hizmetlerini daha mükemmel hale getirmeyi sağlıyor. Laboratuvardan tutunda her türlü yan dal hizmetlerinin verildiği bir şehirde yaşıyoruz. Yeni hastanemiz var. Bizim AK Parti hükümetleri döneminde tamamladığımız ve Erzincanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz, ama hizmetleri genişlettikçe bu sefer mekanlarda yetmemeye başlıyor. Dolayısı ile bu yeni hastanede mimari olarak da birleşik çalışacak bir başka yeni hastane inşaatına da başlıyoruz. İhaleyi bitirdik. İş teslimini yapmak için hazırlanıyoruz. Böylece toplamda yaklaşık 75 bin metre karelik kapalı alan olan 350 yatak kullanabileceğimiz ihtiyaç durumunda Allah korusun herhangi bir tabii afet yada ihtiyaç durumunda bunu 400 yatağa çıkarabileceğimiz mükemmel bir hastane kompleksine de İnşallah önümüzdeki bir, iki yıl içerisinde sahip olacağız. Gerek vatandaşlarımızın araçlarını getirdiklerinde kullanacakları geniş bir kapalı otoparkın yapılıyor olması gerek hastaların ayaktan geldiklerinde geniş poliklinlik alanlarında ferah bir biçimde randevulu bir biçimde muayene olabilecekleri gerekse hasta odalarımızın tek yataklı nadiren kalabalık zamanlarda bazı odalar çift yatalı olabilir. Genelde tek yataklı banyolu tuvaletli bir refakatçi yatağı bulunan buzdolabı olan televizyonu olan adeta iyi bir otel odasında kalabilecek, bakımlarını yapabileceğimiz bir hastanemiz olarak bir bütün olarak. Burada sadece bina meselesi değildir. Özellikle üniversitesi ile güçlü ve uyumlu işbirliği Erzincan'ı sağlık acısından büyük ölçüde kendi kendisine yeten bir hale getirmiştir. Nüfuslar itibari ile nadir bir takım işlerden dolayı Erzincan dışına çıkmak gerekebilir. Mesela organ nakli gibi, bunlar normal karşılamak gerekiyor. Erzincan'da aslında ilklerden birini daha gerçekleştirdik. Üniversitemiz de diş hekimliği fakültesi ile bizim ağız diş sağlığı merkezimizle birlikte çalışabilir hale getirdik. İnşallah bu yeni yapacağımız bu hastanemizle beraber yeni aile sağlığı merkezimizde var 10 adet bunun dışında il sağlığı halk sağlı genel sekreterlik binası Erzincan için planladığımız sağlıklı yaşam merkezimiz var. Bunu da 2 yıl içerisinde tamamlayıp Erzincanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız.

"Daha sağlıklı bir yönetim için, yasama ve yürütmenin birbirinden ayrılması gerekiyor"

Yapmaya çalıştığımız budur. Güçlü bir meclis öte taraftan doğrudan seçilen cumhurbaşkanı ile güçlü bir yürütme Türkiye'yi Allah'ın izniyle arzuladığımız, özlediğimiz, muhasır medeniyetler üzerine uçurarak götürecektir. Bizim şartlarımız ve çevremiz itibariyle dünyada başta Müslüman ülkeler olmak üzere, mazlum ülkelerin Türkiye'de beklentileri itibariyle, bizim milletimizin bizden beklentileri itibari ile koşarak iş yapmaya ihtiyacımız var. Biz yürüyerek iş yapamayız. Biz unu elemiş eleğini asmış zengin Avrupa ülkelerinin yönetim biçimleri ile Türkiye'nin yönetim biçimi aynı olamaz. Kaldı ki İtalya'da bir örneğini gördük. İstikrarı sağlamak üzere farklı kanunlar yaptı. Türkiye artık Allah'ın izniyle Nisan'da kir referandumla birlikte Cumhurbaşkanını seçen ve o cumhurbaşkanı ile 5 sene boyunca istikrarlı bir biçimde hizmet edeceğini bildiğimiz, hizmetin geleceğini bildiğimiz bir yapıya bürünüyor. Bir taraftan da gençlerin önü açılıyor. Bunu muhalefet çevresi küçümsüyor ama bunu asla küçümsememek lazım. Biz bir taraftan 18 yaşındaki gençlere seçme hakkı veriyoruz, artık sen ülkeyi yönetenleri seçebilirsin o yaşa geldin diyoruz, hala anayasamız bu gençlerin seçilme hakkı olmadığını söylüyor. Bu büyük bir çelişki. Buranın diğer ülkelerden bir farklılığı var. Özellikle Avrupa ülkelerinde bir farklılığı var. Bizim nüfusumuzun büyük bir kısmı genç. Türkiye'de yaş ortalaması 31'dir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Yeni anayasa değişikliği sadece yeni cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili değil, buna benzer başka güzelliklerde getirdiğini bilmemiz gerekiyor. Her ne kadar kendi tarihleri tek adamlıkla ve darbe şakşakçılığı ile geçmiş birileri, bu meseleye sahip çıksalardı, milletimizin feraseti bu yeni yönetimle İnşallah Nisan ayında getirip Türkiye'nin yönetimi olarak belirleyeceğine ben inanıyorum" dedi.

Bakan Akdağ, Erzincan Valiliğine olan ziyaretinin ardından Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclis toplantısına katıldı.