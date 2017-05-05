Sağlık Bakanı Akdağ İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı

İstanbul İl Değerlendirme Toplantısına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İstanbul'un şu anda sağlık hizmetleri açısından en önemli meselesi acil...

İstanbul İl Değerlendirme Toplantısına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İstanbul'un şu anda sağlık hizmetleri açısından en önemli meselesi acil yükünün karşılanmasıdır" dedi.

Taksim'de bulunan bir otelde düzenlenen İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Akdağ, toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel sektörün acil servis yüküne katkı vermesi gerektiğini ifade eden Akdağ, "İstanbul'un şöyle bir özelliği var, çalışan uzman hekimlerin yaklaşık olarak 12 bini özel sektörde ya da bir vakıf üniversitesinde çalışıyor. Bunun bin 600'ü de üniversitede çalışıyor. Sadece 7 bin 500'ü Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor. Karşılanan toplam acil hasta yükünün yüzde 85'ini kamu hastaneleri taşıyor. Bu çok ağır bir yük. Kamu hastanelerinin acil servisleri çok yoğun görünüyor. Toplam doktor sayısının içinde üniversite hastanelerini özel sayarsanız 13 bin 500 kişi buralarda çalışıyor. Sağlık Bakanlığında sadece 7 bin 500 kişi çalışıyor. Toplam rakamın üçte biri Sağlık Bakanlığındayken acil hizmetlerin yüzde 85'ini Sağlık Bakanlığı veriyor. Böyle olmaz. Necip Fazıl Üstadın söylediği gibi, 1 kişiye 9, 9 kişiye 1 pul. Acil servislerimizde gerçekten zorlanıyoruz. Arkadaşlarımız burada canla başla gayret ediyorlar. Büyük bir emek sarf ediyorlar ancak buna rağmen acil servislerimizde yer yer sıkışıklıklarımız olabiliyor. Mutlaka İstanbul'da özel sektörün acil yüküne katkı vermesi lazım. Özel sektör bu hizmete katkı verirken ihtiyaçları her neyse tabii ki de özel sektörümüzün bu ihtiyaçlarının görülmesi taraftarıyız. Gerekirse Sosyal Güvenlik Kurulumuzla da bunu görüşürüz. İstanbul'un şu anda sağlık hizmetleri açısından en önemli meselesi budur. Acil yükünün karşılanmasıdır. Mutlaka buna özel sektör yeterli desteği vermelidir. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gerekli takipleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a ihtiyacı olan sağlık personelini özel tayin dönemi açarak karşılayacaklarını belirten Bakan Akdağ, "İstanbul'un ihtiyacı olan sağlık personelinin bizim başka illerden dönem tayini yaptığımız zamanlarda karşılayamıyoruz. Çünkü açıkçası İstanbul'la Ankara'yı karşılaştırdığımız zaman biz buralara dönem tayinlerinde, ülkenin daha doğusundan ya da orta Anadolu'dan gelmek isteyenler için yer açmak istediğimizde, insanlar İstanbul'a gelmek yerine bu şehirlere gitmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla sadece İstanbul'a has dönem tayini yapacağız. Yerleri İstanbul'da açacağız. Diğer şehirlerimizde belirli yıllar çalışmış, kıdem kazanmış, başka şehirlere gitmek hakkı almış olan, zorunlu hizmetleri bitirmiş olanların İstanbul'a gelmelerini sağlayarak buradaki sağlık personeli ihtiyacını çok kısa süre içerisinde inşallah tamamlayacağız" şeklinde konuştu.