  • BIST 93.928
  • Altın 140,088
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Sağlık Bakanı Akdağ İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı

» »
Sağlık Bakanı Akdağ İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı
İstanbul İl Değerlendirme Toplantısına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İstanbul'un şu anda sağlık hizmetleri açısından en önemli meselesi acil...

İstanbul İl Değerlendirme Toplantısına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İstanbul'un şu anda sağlık hizmetleri açısından en önemli meselesi acil yükünün karşılanmasıdır" dedi.

Taksim'de bulunan bir otelde düzenlenen İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Akdağ, toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel sektörün acil servis yüküne katkı vermesi gerektiğini ifade eden Akdağ, "İstanbul'un şöyle bir özelliği var, çalışan uzman hekimlerin yaklaşık olarak 12 bini özel sektörde ya da bir vakıf üniversitesinde çalışıyor. Bunun bin 600'ü de üniversitede çalışıyor. Sadece 7 bin 500'ü Sağlık Bakanlığı'nda çalışıyor. Karşılanan toplam acil hasta yükünün yüzde 85'ini kamu hastaneleri taşıyor. Bu çok ağır bir yük. Kamu hastanelerinin acil servisleri çok yoğun görünüyor. Toplam doktor sayısının içinde üniversite hastanelerini özel sayarsanız 13 bin 500 kişi buralarda çalışıyor. Sağlık Bakanlığında sadece 7 bin 500 kişi çalışıyor. Toplam rakamın üçte biri Sağlık Bakanlığındayken acil hizmetlerin yüzde 85'ini Sağlık Bakanlığı veriyor. Böyle olmaz. Necip Fazıl Üstadın söylediği gibi, 1 kişiye 9, 9 kişiye 1 pul. Acil servislerimizde gerçekten zorlanıyoruz. Arkadaşlarımız burada canla başla gayret ediyorlar. Büyük bir emek sarf ediyorlar ancak buna rağmen acil servislerimizde yer yer sıkışıklıklarımız olabiliyor. Mutlaka İstanbul'da özel sektörün acil yüküne katkı vermesi lazım. Özel sektör bu hizmete katkı verirken ihtiyaçları her neyse tabii ki de özel sektörümüzün bu ihtiyaçlarının görülmesi taraftarıyız. Gerekirse Sosyal Güvenlik Kurulumuzla da bunu görüşürüz. İstanbul'un şu anda sağlık hizmetleri açısından en önemli meselesi budur. Acil yükünün karşılanmasıdır. Mutlaka buna özel sektör yeterli desteği vermelidir. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gerekli takipleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a ihtiyacı olan sağlık personelini özel tayin dönemi açarak karşılayacaklarını belirten Bakan Akdağ, "İstanbul'un ihtiyacı olan sağlık personelinin bizim başka illerden dönem tayini yaptığımız zamanlarda karşılayamıyoruz. Çünkü açıkçası İstanbul'la Ankara'yı karşılaştırdığımız zaman biz buralara dönem tayinlerinde, ülkenin daha doğusundan ya da orta Anadolu'dan gelmek isteyenler için yer açmak istediğimizde, insanlar İstanbul'a gelmek yerine bu şehirlere gitmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla sadece İstanbul'a has dönem tayini yapacağız. Yerleri İstanbul'da açacağız. Diğer şehirlerimizde belirli yıllar çalışmış, kıdem kazanmış, başka şehirlere gitmek hakkı almış olan, zorunlu hizmetleri bitirmiş olanların İstanbul'a gelmelerini sağlayarak buradaki sağlık personeli ihtiyacını çok kısa süre içerisinde inşallah tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Akdağ İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı

Sağlık Bakanı Akdağ İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı

Sağlık Bakanı Akdağ İstanbul İl Değerlendirme Toplantısı’na Katıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chp’li İnce: "Derhal Seçimli Olağanüstü Tüzük Ve Program Kurultayı Yapılmalıdır"05 Mayıs 2017 Cuma 13:43
  • Chp, Ysk’nın 10 Üyesi Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu05 Mayıs 2017 Cuma 11:58
  • Mhp’li Çetin: "Sistemin Verimli İşleyişi Ve Kalıcılığı, Çıkarılacak Uyum Yasalarının Düzenlemenin Ruhuna Uygun Olmasıyla Mümkün Olacaktır"05 Mayıs 2017 Cuma 11:25
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ziyareti Öncesi Kalın, Akar Ve Fidan Abd’ye Gitti05 Mayıs 2017 Cuma 11:19
  • Başbakan Yıldırım’dan "Deniz Baykal’ın Abdullah Gül Çıkışına" Cevap05 Mayıs 2017 Cuma 09:58
  • Ak Parti’li Sorgun: "Yeni Dönemde Öne Çıkacak İki Şey Tevazu Ve Daha Fazla Çalışma"05 Mayıs 2017 Cuma 09:28
  • Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda Değişiklik05 Mayıs 2017 Cuma 09:08
  • Bik Genel Kurulu’ndaki Görevlendirme Kararları Resmi Gazetede Yayımlandı05 Mayıs 2017 Cuma 04:03
  • Tbmm Genel Kurulu’nda Toplantı Yeter Tam Sayısı Bulunamadı04 Mayıs 2017 Perşembe 23:18
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Güreşçiyi Tebrik Etti04 Mayıs 2017 Perşembe 23:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti