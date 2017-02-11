Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Bayburt İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Şair Zihni Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Akdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu tertemiz insanların şehrinden Bayburt'tan sana sesleniyorum, HDP, PKK ve FETÖ ile yan yana durmaktan vazgeç, sadece kendine zarar veriyorsun." dedi.

Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Akdağ, "Türkiye'de ana muhalefet partisinin başındaki kişi Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının işi gücü yalanla, dolanla milletin kafasını karıştırmaya çalışmak. Yapabilecekleri başka bir şeyin olmadığını da biliyorlar. Yakın bir zamanda Sayın Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesine veryansın etti. Halbuki işleri, güçleri bunların öteden beri Anayasa Mahkemesine gitmek, öyle değil mi? Çünkü Sayın Başbakanımız çok güzel bir ifade kullanmış, benimde çok hoşuma gitti. Diyor ki "Millet AVM'ye gidiyor, bunlar AYM'ye gidiyor." Bu sefer taleplerinin tamamen yüzde yüz hukuksuz olduğunu bildikleri için Anayasa Mahkemesi'nin üzerine gitmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Bu Türkiye'nin üniter yapısını, birliğini parçalıyorsa, Kandil'den Cemil Bayık neden buna karşı?" sorusunu yönelten Akdağ konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün o Anayasa Mahkemesinin kurulmasına "evet" diyen anayasayı oylayan da bu milet değil miydi? O zaman niye milletten korkuyorsun arkadaş? Gelsin milletin önüne sandık koysun, millet baksın. Allah'ın izniyle bu büyük Türk milletinin feraseti ak ile karayı birbirinden ayırt etmeye yeter. Sen ne merak ediyorsun ? Anayasa Mahkemesine yükleneceğine git millete meseleni anlatmaya çalış. Bir çaresizliğin içerisindeler aslında. Bu çaresizliktir ki onları yalana, dolana itekliyor. Bu meseleye karşı çıkanların, "hayır'cı cephenin en büyük yalanlarından birisi şu, diyorlar ki "bu Türkiye'nin üniter devlet yapısını bozar, Türkiye'yi parçalar." Peki? Bizim de aklımız var Allah'a şükürler olsun. Bu Türkiye'nin üniter yapısını, birliğini parçalıyorsa, Kandil'den Cemil Bayık neden buna karşı? Bunlar senelerdir bu memleketi parçalamaya, bölmeye çalışmıyorlar mı? Sayın Kılıçdaroğlu, bu tertemiz insanların şehrinden Bayburt'tan sana sesleniyorum, HDP, PKK ve FETÖ ile yan yana durmaktan vazgeç, sadece kendine zarar veriyorsun."

Bu kesimde yer alanların son zamanlarda enteresan bir şey daha dillendirdiğini aktaran Bakan Akdağ, "Bunu da Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven, Recep Tayyip Erdoğan'a itimat eden insanlara söylüyorlar, "iyi hoşta peki Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra ne olacak? Cenab-ı Hak kıymetli Cumhurbaşkanımıza hayırlı uzun ömürler versin, hayırlı hizmetler nasip etsin ama o da bir fanidir, öyle değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız da herkes gibi bir fanidir, bu dünya hayatında Cenab-ı Hak'kın kendisine biçtiği o tertemiz rolü yerine getirecek, milletine hizmet edecek." İfadelerini kullandı.