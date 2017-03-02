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Sağlık Bakanlığı Heyeti El Bab’da

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Sağlık Bakanlığı Heyeti El Bab’da
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sabri Medişoğlu başkanlığındaki heyet Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde Sağlık Bakanlığı...

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sabri Medişoğlu başkanlığındaki heyet Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan hastane binası için incelemelerde bulundu.

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sabri Medişoğlu beraberinde Daire Başkanları Dr. Hakan Güdücü İle Dr. Muhammed Bayram ile Kilis İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Turgay Happani, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kısa süre önce terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması planlanan hastane binası için incelemelerde bulunarak bizzat yerinde teşhis etti.

Sağlık Bakanlığı Heyeti El Bab’da

Sağlık Bakanlığı Heyeti El Bab’da

Sağlık Bakanlığı Heyeti El Bab’da

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