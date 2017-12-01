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Sağlık Bakanlığı, İki Kadın Kuşağı Programı Hakkında Rtük’e Şikayette Bulundu

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Sağlık Bakanlığı, İki Kadın Kuşağı Programı Hakkında Rtük’e Şikayette Bulundu
Sağlık Bakanlığı, son günlerde bazı televizyon kanallarında kadın doğum hastanelerinde mağduriyet yaşadığını iddia eden aileler vasıtasıyla kamuoyunda...

Sağlık Bakanlığı, son günlerde bazı televizyon kanallarında kadın doğum hastanelerinde mağduriyet yaşadığını iddia eden aileler vasıtasıyla kamuoyunda yanlış algılara sebebiyet verecek nitelikte programların yapıldığını belirterek, bu kapsamda yayın yapan "Esra Erol'da" ve "Gerçeğin Peşinde" programları için Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayette bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı televizyon kanallarında kadın doğum hastanelerinde mağduriyet yaşadığını iddia eden aileler vasıtasıyla kamuoyunda yanlış algılara sebebiyet verecek nitelikte programların yapıldığı belirtilerek, bu kapsamda yayın yapan ATV'de sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı "Esra Erol'da" ve TV8'de yayınlanan sunuculuğunu Serap Paköz'ün yaptığı "Gerçeğin Peşinde" programları için RTÜK'e Bakanlık tarafından şikayette bulunulduğu kaydedildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Medyanın reyting aldığı şüphesiz olan sağlık konularını öz denetimsiz olarak gündeme getirmesi ve bunun üzerinden sansasyon oluşturmaya çalışması sorumlu yayıncılık ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Sağlıkta şiddetin görüldüğü ve yaygınlaşma emaresi gösterdiği bir zeminde sağlık çalışanlarının her ne sebeple olursa olsun hedef gösterilmesi, kötü sonuçları olabilecek istenmeyen durumlara sebebiyet verebilecektir. Medya, vatandaşların seslerini duyurabilecekleri bir mecra ise de resmi kurum ve kuruluşların adının karıştırıldığı ve olur olmaz karalandığı, sağlık çalışanlarının suçlanarak töhmet altında bırakıldığı, yargısız infazların yapıldığı bir mecraya dönüşmemelidir. Kurum ve sağlık çalışanlarımızın belirsiz ve ispatlanması mümkün olmayan iddia ve söylentilerle zan altında bırakılması ve sağlıkla ilgili güvensizlik oluşturulması kabul edilebilir bir durum değildir."

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