Sağlık Bakanlığından ‘Ferhat Göçer’ Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül 2017 tarihinde sanatçı Ferhat Göçer'in Bakanlığa danışman olarak atandığına ilişkin basında haberler yer alması ve...

Sağlık Bakanlığı, 6 Eylül 2017 tarihinde sanatçı Ferhat Göçer'in Bakanlığa danışman olarak atandığına ilişkin basında haberler yer alması ve 21 Eylül 2017 tarihinde bu haberin Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup bir milletvekili tarafından soru önergesine konu edilmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Eylül 2017 tarihinde sanatçı Ferhat Göçer'in Bakanlığa danışman olarak atandığına ilişkin basında haberler yer aldığı belirtilerek, 21 Eylül 2017 tarihinde ise bu haberin Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup bir milletvekili tarafından soru önergesine konu edildiği ve söz konusu haberlerde gerçekle ilişkisi olmayan, kamuoyunu yanıltıcı unsurlar bulunduğu, bu nedenle açıklama yaparak kamuoyunu aydınlatma gereği doğduğu bildirildi. Ferhat Göçer'in 31 Ekim 2016 tarihinde 2016/4. dönem ilk defa ve yeniden açıktan atama kurası sonucu Şanlıurfa Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine atandığı, 7 Kasım 2016 tarihinden itibaren ise Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü emrinde geçici görevlendirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görevlendirildiği tarih itibarıyla Göçer'in sanatçı yüzünden istifade edilerek sağlık okuryazarlığını geliştirecek bazı projelerde değerlendirilebileceği düşünülmüştür. Habere konu kişinin ne zaman yeniden açıktan atamasının, ne zaman geçici görevlendirmesinin yapıldığı tarihler net olarak bellidir. Personel hareketinden de anlaşılacağı üzere yeni bir atama ya da danışman olarak görevlendirmesinin söz konusu olmadığı çok açıktır. Bu açık gerçeğe rağmen bu haberlerin yayınlanmasının maksatlı olabileceği değerlendirilmekle birlikte Bakanlığımız hemen harekete geçmiş, yapılan araştırmanın sonucu olarak da Ferhat Göçer'in 7 Kasım 2016 tarihinde Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğüne yapılan geçici görevlendirmesi sonlandırılmıştır."