Sağlık Bakanlığından ’Sahte Estetik’ Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak, evinde bazı vatandaşlara botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında...

Sağlık Bakanlığı, kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak, evinde bazı vatandaşlara botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde medyada "Adana'da Sahte Estetik Uzmanının Mağdurları Artıyor" ve "Sahte Estetik Uzmanı Mağdurları" başlıklı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulandı. Söz konusu haberler vasıtasıyla Adana'da internet üzerinde kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıtan ve asıl mesleği bayan kuaförü olan bir kişinin bazı vatandaşlarımıza dudak dolgusu ve botoks uygulaması yaptığı ortaya çıktığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bilindiği üzere botoks ve dermal dolgu işlemleri sadece uzman tabipler ile medikal estetik sertifikasına sahip hekimler tarafından yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin bu tür tıbbî işlem olarak nitelendirilen işlemleri yapmasına izin verilmemektedir.

Yine kanunlarımıza göre "Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır" hükmü düzenlenmiştir.

Yaşanan son olaylarla ilgili olarak; kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak, evinde bazı vatandaşlarımıza botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu Bakanlığımızca takip edilmektedir."