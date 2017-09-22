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Sağlık çalışanlarına erken emeklilik imkanı geliyor

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Sağlık çalışanlarına erken emeklilik imkanı geliyor
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan sağlık çalışanlarını heyecanlandıracak açıklama geldi. Bakan Ahmet Demircan, "Sağlık çalışanSağlık Bakanı Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarına erken emeklilik fırsatı sunan yeni bir düzenleme için çalıştıklarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan sağlık çalışanlarını heyecanlandıracak açıklama geldi. Bakan Ahmet Demircan, "Sağlık çalışanlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle paylaşacağımız düzenlemeler yapacağız" dedi.  

Bakan Ahmet Demircan, sağlık çalışanlarının yıpranma taleplerine de değinerek, şöyle konuştu:"Sağlık hizmetindeki sürdürülebilirlik ve kalite yükselmesi gelişme sürecini devam ettirebilmemiz için sağlık çalışanlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde inşallah sizlerle paylaşacağımız düzenlemeler yapacağız. Bu konuda sendikamızın rolü, bize çalışma ortağı olup sağlık çalışanlarımızın taleplerini en doğru şekilde ve kendi açılarından gördükleri çözüm önerilerini rahatlıkla getirsinler. Biz de ülkenin kendi imkanları içerisinde neler yapabileceğini birlikte görüşürüz. Bunları hayata geçiririz."

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TÜM ÇALIŞANLAR YARARLANSIN

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise "Sağlık çalışanlarının tümüne yıpranma payı verilmesini istiyoruz" dedi. Lisans tamamlama konusuna da değinen Memiş, 120 bin sağlık çalışanının bu hak kapsamına alındığını, 80 bin sağlık çalışanının lisans tamamladığını, 40 bin sağlık çalışanının da 2 yıl içinde mezun olacağını belirtti. Memiş, 2015 ve sonrası mezun olanlara da bu hakkın verilmesi gerektiğini söyledi.

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