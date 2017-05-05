Sağlık İçin Pedal Çevirdiler

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği organizasyonuyla fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Şimdi Hareket Zamanı" sloganıyla...

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği organizasyonuyla fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Şimdi Hareket Zamanı" sloganıyla Bursa'dan 5 gün önce başlatılan bisiklet turu Denizli'de tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 580 kilometrelik etabın sonunda karşıladığı bisikletçilerin boyunlarına Denizli havlusu astı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği organizasyonuyla fiziksel aktivite ve aktif yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Şimdi Hareket Zamanı" sloganıyla Bursa'dan 1 Mayıs'ta başlatılan 580 kilometrelik bisiklet turu Denizli'de tamamlandı. Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği, Enerji Verimliliği ve Çevre Koruma Derneği ile Uludağ Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyelerinin destek verdiği etkinlik kapsamında farklı yaş gruplarından oluşan bisikletçiler 5 günde 580 kilometre yol kat ederek finali Denizli'de yaptı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapacağı 26. Olağan Meclis Toplantısı öncesi tamamlanması planlanan Bursa-Denizli etabında bisikletçileri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan karşıladı.

Bisikletçilere Denizli havlusu

Bisikletçileri "Hoşgeldiniz" diyerek karşılayan Başkan Zolan, sporcuların boyunlarına Denizli havlusu astı. Başkan Zolan, karşılamanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin 26. Olağan Meclis Toplantısı Denizli'de gerçekleştireceklerini belirterek, "Bunun öncesinde Bursa'dan yola çıkan sporcularımız 5 gün boyunca pedal çevirerek Denizlimize ulaştılar" dedi. Bisiklet binmenin hem çevreye olumsuzluk sağlamadığını, hem de spor yaptırdığını kaydeden Başkan Zolan, "Bursa-Denizli etabı burada sonlanmış oldu. İnşallah Sağlıklı Kentler Birliğinin Meclis Toplantısına da ev sahipliği yapacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak birlik üyesi olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"İnsanlarımızın daha sağlıklı olması için"

Başkan Zolan, "Burada bisikletle çok uzun bir yolu kat ederek gelen misafirlerimizi karşıladık. Terlerini silmeleri için Denizli ürünü olan havlularımızı boyunlarına astık. Ülkemizin daha sağlıklı, insanlarımızın daha mutlu olması için 3 gün boyunca sürecek Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı konulu bir çalışma gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür eder, çalışmamızın Denizlimize ve ülkemize güzellikler getirmesini temenni ederim."

Yaklaşık 300 davetli katılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin de üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 26. Olağan Meclis Toplantısını Denizli'de gerçekleştirecek. "Sağlıklı Kentlerde Jeotermal Kaynakların Kullanımı" konulu konferansın düzenleneceği toplantı Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-6-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. 64 üye belediyeden yaklaşık 300 davetlinin katılacağı toplantı kırmızı suyu ile ünlü Pamukkale İlçesinin Karahayıt Mahallesi'nde gerçekleşecek.