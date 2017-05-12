  • BIST 94.996
  • Altın 141,038
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 23 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 15 °C

Sağlık İçin Yürüdüler

» »
Sağlık İçin Yürüdüler
Yıldırım Toplum Sağlığı Merkezi, Zümrütevler Mahalle Muhtarlığı, Mümin Gençoğlu İlkokulu Aile Birliği tarafından düzenlenen yürüyüşe 200'e...

Bursa'da 200 öğrenci sağlık için yürüdü.

Yıldırım Toplum Sağlığı Merkezi, Zümrütevler Mahalle Muhtarlığı, Mümin Gençoğlu İlkokulu Aile Birliği tarafından düzenlenen yürüyüşe 200'e yakın öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Ellerindeki pankartlarla yaklaşık 1 saat Kurtbasan Caddesi ve Çiçek Caddesi'nde yürüyen öğrenciler vatandaşları sağlıklı olmaya teşvik etti. Yürüyüş sonunda sağlıklı hayat aracında bilgilendirme yapıldı. Katılanlara sağlıkla ilgili dergi ve broşürler dağıtıldı. Yürüyüşü organize eden kişiler katılanlara teşekkür etti.

Sağlık İçin Yürüdüler

Sağlık İçin Yürüdüler

Sağlık İçin Yürüdüler

Sağlık İçin Yürüdüler

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • B.b. Erzurumspor: 1 - Amedspor: 012 Mayıs 2017 Cuma 19:18
  • Sungurlu’da Hemşireler Günü Etkinliği12 Mayıs 2017 Cuma 19:13
  • Haliliye Belediyesinden “Bayrak” Açıklaması12 Mayıs 2017 Cuma 19:08
  • Saü Kampüste Dumansız Hava Sahası12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Bölgenin Gözü Urartu’ya Emanet12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Türkiye’deki İtfaiye Yöneticileri Konya’da Buluştu12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Bebek Emzirme Ve Bakım Kabinleri Düzenlenen Törenle Açıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Dto’da Çalışan Annelere Yönelik Konferans Düzenlendi12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Gelibolu’da Yağmur Duası12 Mayıs 2017 Cuma 18:58
  • Çanakkale Gezileri İçin İmzalar Atıldı12 Mayıs 2017 Cuma 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti