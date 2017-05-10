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Sağlık İçin Yürüyüş Yapıldı

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Sağlık İçin Yürüyüş Yapıldı
Adıyaman İlk Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından10 Mayıs Sağlık için Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş ve spor yapıldı.

Adıyaman İlk Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından10 Mayıs Sağlık için Hareket Et Günü kapsamında yürüyüş ve spor yapıldı.

Gölbaş Caddesi üzerinden başlayan yürüyüşe Adıyaman İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü personelleri ile üniversite öğrencilerinin katıldı. Mimar Sinan Parkı içerisinde sona eren yürüyüş sonrasında katılımcılar spor hareketleri yaptı. Yaklaşık yarım saat süren spor sonrasında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, "Bugün 10 Mayıs Sağlık için hareket et günü kapsamında bizlerde Adıyaman'da İl Halk Sağlığı Müdürlüğümüzün rehberliğinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzün de destekleriyle bugün bir farkındalık oluşması adına bu etkinliği düzenledik. Katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza spor kültürünü, yürüme kültürünü aşılamak. 7'den 70'e herkesin yapabileceği spor yürüyüştür. O yüzden fiziksel aktivite kapsamında hareketli bir yaşamın sağlığımıza katkılarını hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Düzenli spor, düzenli yürüyüş güçlü ve dirençli tutar. Sağlığımızın korunması noktasında etkili katkılar sunar" dedi.

Sağlık İçin Yürüyüş Yapıldı

Sağlık İçin Yürüyüş Yapıldı

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