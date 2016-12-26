'Sağlık kenti oluyoruz'

Giresun'un bir sağlık merkezi kenti haline dönüşmeye başladığını belirten Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, "2017 yılı içinde hematoloji ve onkoloji alanlarında sağlık hizmeti vermeye başlayacağız" dedi

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, eski Sağlık Yüksekokulu binasında hizmet vermeye başlayan Tıp Fakültesi'nin, bugüne kadar bir morfoloji binası ve doğru dürüst bir hastaneye sahip olmaması nedeniyle 2012 yılında neredeyse kapanma noktasına geldiğine dikkat çekti.

CEPLERİNDE İSTİFA

DİLEKÇELERİ VARDI

Rektör Prof. Dr. Coşkun, "Öğrencilerimiz hasta başı eğitim imkanına sahip olamamış, akademisyenler eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüremediği gibi emeklerinin karşılığını da alamadıkları için istifa ederek ayrılmaya başlamış, kalanlar ise ceplerinde istifa dilekçeleriyle çalışıyor duruma getirilmişti. Giresunlu hemşehrilerimiz ise en temel hakları olan sağlık hizmetlerinden faydalanamadıkları için çevre illere ve büyük şehirlere gitmek zorunda kaldılar" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon (ortak kullanım) protokolü imzalayarak tıp fakültesi sorununa çözüm ürettiklerini ifade eden Prof. Dr. Coşkun, "Artık Giresunumuz bir sağlık merkezi kenti haline dönüşmeye başlamıştır. Yakında üniversitemize hematoloji ve onkoloji alanlarında çalışan öğretim üyeleri de alacağız ve öyle ümit ediyorum ki; 2017 yılı içinde bu alanda da sağlık hizmeti vermeye başlayacağız" diye konuştu.