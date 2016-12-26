  • BIST 77.028
  • Altın 128,109
  • Dolar 3,5108
  • Euro 3,6690
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 7 °C
  • Trabzon 8 °C
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • UMREYE BAŞKAN YILMAZ DAVET ETTİ
  • Mühimmat Fabrikası'nda patlama: 3 yaralı
  • Devletin memurunu mesai saatinde dolandırdılar!
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

'Sağlık kenti oluyoruz'

»
'Sağlık kenti oluyoruz'
Giresun'un bir sağlık merkezi kenti haline dönüşmeye başladığını belirten Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, "2017 yılı içinde hematoloji ve onkoloji alanlarında sağlık hizmeti vermeye başlayacağız" dedi

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, eski Sağlık Yüksekokulu binasında hizmet vermeye başlayan Tıp Fakültesi'nin, bugüne kadar bir morfoloji binası ve doğru dürüst bir hastaneye sahip olmaması nedeniyle 2012 yılında neredeyse kapanma noktasına geldiğine dikkat çekti.

CEPLERİNDE İSTİFA
DİLEKÇELERİ VARDI
Rektör Prof. Dr. Coşkun, "Öğrencilerimiz hasta başı eğitim imkanına sahip olamamış, akademisyenler eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdüremediği gibi emeklerinin karşılığını da alamadıkları için istifa ederek ayrılmaya başlamış, kalanlar ise ceplerinde istifa dilekçeleriyle çalışıyor duruma getirilmişti. Giresunlu hemşehrilerimiz ise en temel hakları olan sağlık hizmetlerinden faydalanamadıkları için çevre illere ve büyük şehirlere gitmek zorunda kaldılar" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon (ortak kullanım) protokolü imzalayarak tıp fakültesi sorununa çözüm ürettiklerini ifade eden Prof. Dr. Coşkun, "Artık Giresunumuz bir sağlık merkezi kenti haline dönüşmeye başlamıştır. Yakında üniversitemize hematoloji ve onkoloji alanlarında çalışan öğretim üyeleri de alacağız ve öyle ümit ediyorum ki; 2017 yılı içinde bu alanda da sağlık hizmeti vermeye başlayacağız" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hastalar beklemekten şikayetçi23 Aralık 2016 Cuma 18:01
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor21 Aralık 2016 Çarşamba 13:12
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?21 Aralık 2016 Çarşamba 13:07
  • Ordu ekonomisinde 'sağlık turizmi' önemli20 Aralık 2016 Salı 17:47
  • Sağlığa 5 yılda 500 milyon lira yatırım18 Aralık 2016 Pazar 19:06
  • Liposuction zayıflama yöntemi değil18 Aralık 2016 Pazar 18:43
  • Anadolu Hastanesi'nden 'Bel Fıtığı' farkındalığı18 Aralık 2016 Pazar 18:36
  • Valilik'ten sağlık raporu uyarısı16 Aralık 2016 Cuma 17:41
  • Aybastı'ya modern hastane16 Aralık 2016 Cuma 17:08
  • Canik'te karda 'hasta' operasyonu15 Aralık 2016 Perşembe 17:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti