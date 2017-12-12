Sağlık Müdürlüğü'nde görev devir teslimi

KHK ile Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı yapılanması değiştirilerek, İl Sağlık Müdürlükleri'nin çatısı altında toplandı. Samsun'da devir teslim töreni düzenlendi

694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sağlık Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı değiştirilerek, yeni görev tanımları belirlendi. Taşra teşkilatlarında Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Halk Sağlığı Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri altında tek çatıda toplandı.

Bu kapsamda Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Başkanlığı görevine Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Halk Sağlığı Başkanlığı görevine Dr. Selami Arslan, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevine Dr. Yusuf Güney ve Destek ve Personel Hizmetleri Başkanlığı görevine Erol Öztürk getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen devir teslim töreninde İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, eski Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, eski Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile eski Samsun Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği İdari ve Mali İşler Müdürü Sadi Ergin'e çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti, plaket ve çiçek takdim etti. Müdür Oruç, yeni atanan yöneticilere görevlerinde başarılar diledi. Törene hastane yöneticileri ve personel katıldı. Barış GÖK