Sağlık Müdürü’nden Başkan Alçay’a Ziyaret

Aksaray Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, Eskil Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Mehlika Almıla Aydın ile birlikte Eskil İlçe...

Aksaray Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, Eskil Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Mehlika Almıla Aydın ile birlikte Eskil İlçe Belediye Başkanı Niyazi Alçay'ı ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Alçay ile Mahmut Arık ve Mehlika Almıla Aydın, ilçenin sağlık alanındaki çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Halk Sağlığı Müdürü Mahmut Arık, Başkan Alçay'a çalışmalarında başarılar dileyerek, "Başkanımız ile Eskil ilçemizin sağlık alanındaki ihtiyaçları, 112 acil servis için yeni bina ile ilgili görüşlerimizi bildirdik ve yapacak olduğumuz çalışmalar ile ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Kendisi de bizlere her zaman destek olacaklarını ifade ettiler" dedi.

Eskil Belediye Başkanı Niyazi Alçay ise, ziyaret nedeniyle teşekkür ederek, belediye olarak sağlık alanında yapılacak olan her türlü yatırıma destek olmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan Alçay, "İlçemize yapılacak olan sağlıkla ilgili her türlü çalışmaya ve projeye belediye olarak destek vermeye hazırız. İlçemizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi halk sağlığı müdürlüğü ile de yurttaşlarımızın yararına olacak her türlü hizmete katkı vermek için elimizden geleni yaparız" dedi.