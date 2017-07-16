Sağlık personeli nöbet tuttu

İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nce hazırlanan sağlık ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında vatandaşlara genel sağlık hizmeti verdi

Türk Milletinin devletine ve milli egemenliğine, demokrasisine karşı geçen yıl 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesi, vatanı ve milli egemenliği uğruna şehit olan vatandaşlarımızın unutulmaması amacıyla kabul edilen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında düzenlenen programda sağlık personelleri de nöbet tuttu.

ÇADIRDA HİZMET VERİLDİ

Cumhuriyet Meydanı'nda Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece ortaklaşa düzenlediği anma programına katılım sağlayan Samsun halkına yerinde sağlık hizmeti sunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 2 adet ambulans, 1 adet UMKE timi ve 6 sağlık personelinden oluşan 3 adet gezici sağlık ekibi, kendilerine tahsis edilen 2 adet çadırda poliklinik ve genel sağlık hizmeti verdi.

N. Alper CABBAR