Amasya’da aşırı kar yağışına rağmen paletli ambulans ile akşam saatlerinde bir köydeki hastaya ulaşmaya çalışan sağlık personeli ölümden döndü. Personelin verdiği mücadele ile köylülerin onları donmaktan kurtardığı görüntüler kameraya an be an yansıdı

Amasya’nın Taşova İlçesi merkezine 45 kilometre uzaklıktaki bin 500 metre rakımlı Kavaloluğu köyünde yaşayan 76 yaşındaki kronik astım hastası Hasbi Akköse’nin rahatsızlanması sonrası gelen ihbar üzerine harekete geçen 112 sağlık ekipleri bir metreyi aşan karla kaplı yolda aşırı tipiye rağmen güçlükle ilerledikleri sırada uçuruma sürüklendi. 150 metrelik uçurumun kenarında ölümle burun buruna gelen ekibe, ilk köylüler ulaşırken ambulansı kurtarmak için ilçe merkezinden iş makineleri çağrıldı. Aşırı soğuktan donma tehlikesi geçiren ekiptekileri köy muhtarı Medet Araz traktörle evine götürdü. Bir süre dinlenen sağlık görevlileri kurtarılan ambulansla tekrar hareket edip ulaştıkları hastayı alarak Taşova Devlet Hastanesine nakletti. Sağlık personeli Sami Bol, muhtara ve köylülere, Muhtar Araz ise bu koşullara rağmen köylerindeki hastaya ulaşmaktan kaçınmayan ekiptekilere teşekkür etti. Yaklaşık 8 saat süren operasyonun her anını takip eden Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. M. Rüştü Ertosun da zor koşullarda görev yapan personelini kutladı.