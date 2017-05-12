Sağlık Sektörünün Kalbi Biyomedikal Sempozyumunda Atacak

Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılan tüm cihazların üretimi ve geliştirilmesinde başat rol oynayan Biyomedikal sektörünün Türkiye'deki durumu...

Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılan tüm cihazların üretimi ve geliştirilmesinde başat rol oynayan Biyomedikal sektörünün Türkiye'deki durumu "2. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu"nda (UBİCTÜS 2017) ele alınıyor.

Eğitim, kültür ve eğlence turizminin yanında son yıllarda sağlık turizmi de insanların bir yerden başka bir yere seyahat etmesini sağlıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık turizminin yaygınlaşması ekonomik kazanımlar yanında teşhis ve tedavi için cihaz geliştirmenin de önünü açıyor. Sağlık alanında verdiği nitelikli hizmetle referans ülke olma yolunda ilerleyen ülkemizde, cihaz üretme noktasında da çalışmalar sürdürülüyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyeleri de bu alana katkı sunan projeler geliştiriyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Haydar Özkan ve ekibinin geliştirdiği, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği "Tele-Sağlık İstanbul Projesi" kapsamında hazırlanan UBİCTÜS 2017'de, biyomedikal sektörünün Türkiye'deki durumu, sektörün gelişmesi için atılması gereken adımlar masaya yatırılıyor; biyomedikal cihaz tasarımı, üretimi ve akreditasyonu gibi konularda akademisyenler, sanayiciler, girişimciler ve doktorlar aynı platformda bir araya geliyor.

"2. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu", 16 Mayıs 2017 saat 09.00-17.00 arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Tele Sağlık İstanbul Projesi

Yrd. Doç. Dr. Haydar Özkan ve ekibinin geliştirdiği "Tele Sağlık İstanbul Projesi", İstanbul'da yalnız yaşayan yaşlı hastaların sağlık durumlarını her an ölçen giyilebilir bir biyomedikal cihazı kapsıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı destekli Tele-Sağlık İstanbul Projesi kapsamında üretilecek cihaz, bu alanda Türkiye'nin tam donanımlı ilk biyomedikal cihazı olacak. İlk etapta kalp hastalarının sürekli takibini sağlayacak cihaz, sonraki adımlarda başka biyolojik parametrelerin takibi için de kullanılacak.