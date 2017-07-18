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Sağlık-sen 244 Bin Üye Sayısıyla Zirvede

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Sağlık-sen 244 Bin Üye Sayısıyla Zirvede
Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Sağlık-Sen'in 244 bin üye sayısıyla yine zirvede yer aldığını belirtti.

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, Sağlık-Sen'in 244 bin üye sayısıyla yine zirvede yer aldığını belirtti.

Sağlık-Sen Şube Başkanı A. Baki Karaer, yaptığı açıklamada, "2017 yılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarının üye sayıları Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Sağlık-Sen olarak üye sayımız 244 bin 321, konfederasyonumuz Memur-Sen'in üye sayısı ise 997 bin 89 olarak tespit edildi. Resmi Gazete'de yayınlanan üye sayılarına göre, sendikamıza en yakın sendikanın üye sayısı 91 bin 525, üçüncü sendikanın üye sayısı ise 26 bin 573 olarak açıklandı" dedi.

Sağlık-Sen olarak bu yıl da sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası unvanını sürdürmekten dolayı onur duyduklarını belirten Baki Karaer, bu başarıda emeği geçenlere ve kendilerine güvenerek yeniden yetki bayrağını Sağlık-Sen'e veren sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına teşekkür etti.

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