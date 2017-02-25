Sağlık Sen Genel Başkanı Memiş Rize’de Referandumu Konuştu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 16 Nisan tarihinin önemli bir yeri...

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Metin Memiş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 16 Nisan tarihinin önemli bir yeri olduğunu belirterek "Milletin kendisi, çocuklarının geleceği ve en önemlisi Türkiye'nin geleceği için önemli bir sorumluluğu yerine getirecek" dedi.

Beraberindeki heyet ile Rize gezisinde ilk olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birlikte Rize Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Memiş, ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş'ı makamından ziyaret ettikten sonra İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek üyelerin sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Rize Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Memiş, ülke olarak çok önemli bir süreçten geçildiğini ve millet olarak bu süreçten daha da güçlenerek çıkılacağını belirterek Memur-Sen olarak "Memur-Sen'e Davet Tercih Evet" buluşmaları ile 81 ilde sahada olacaklarını ve yeni Türkiye'nin inşaasına bu şekilde katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Türkiye'de hala kendini milletten ve memleketten alacaklı gören, sadece kendi hayat hakkını kutsal gören, kendisinden başkasını ötekileştiren, hala kendisini eski Türkiye'nin çürümüş alışkanlıklarında gören vesayet kalıntıları olduğunu kaydeden Memiş, bu kesimlerin de milletten son derslerini 16 Nisan'da alacaklarını kaydetti.

16 Nisan referandumundan Türkiye'nin güçlü bir şekilde çıkacağını vurgulayan Memiş, "Bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk. Bize bunu yaptıran kadim medeniyet değerlerimizdir. 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ teröristlerine karşı millet olarak nasıl bir olduysak 16 Nisan'da yeniden kenetleneceğiz ve ülkemiz üzerinde alçakça planları olanlara karşı referandumda "evet" diyerek millet olarak daha da güçlenerek çıkacağız. "Evet" diyerek istikrarlı bir dönemin başlamasını istiyoruz. İstikrarın sürmesi için, iki başlılığın ortadan kalkması için, darbelerin ve vesayet dönemlerinin sona ermesi için "evet" diyeceğiz" diye konuştu.

Bu yıl yapılacak olan toplu sözleşme görüşmelerine sağlık ve sosyal hizmet çalışanları adına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Memiş, ilgili bakanlıklar ve bürokratlarla gerçekleştirdikleri toplantılarda dile getirdikleri talepleri toplu sözleşme masasında yine en güçlü şekilde dile getireceklerini söyledi. Toplu sözleşme masasında sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzünü güldürecek sonuçlar almak istediklerini ifade eden Memiş, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, adaletsiz performans sisteminin değiştirilmesi, sağlıkta şiddeti önleyecek kalıcı ve caydırıcı düzenlemeler yapılması, sözleşmelilerin kadroya alınması gibi taleplerin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Memiş, Rize'nin genel itibariyle sağlık tesisleri anlamında yeterli olduğunu ancak sağlık çalışanları açısından özellikle hemşire anlamında ciddi eksikliklerin olduğunu da vurgulayarak "Bunu da gerek biz Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na, gerekse ziyaret ettiğimiz Rize Valisi Erdoğan Bektaş'a ilettik. İnşallah en kısa sürede bu sorun çözüleceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık-Sen Rize Şubesince düzenlenen İl Divan Toplantısı'na Memur-Sen Başkanvekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Memur- Sen İl Başkanı Resul Usta, Sağlık-Sen Şube Başkanı İsmail Yılmaz, Ordu Şube Başkanı Bilal İnanlı, Giresun Şube Başkanı Kerim Sural, Trabzon Şube Başkanı İdris Aydın, Bayburt Şube Başkanı Fikret Lökoğlu, Gümüşhane Şube Başkanı Yunus Yılmaz, Artvin Şube Başkanı Fehmi Er ile sendika üyeleri ve temsilciler katıldı.