Sağlık Taramasından Geçtiler

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü personeline sağlık taraması yapıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü personeline sağlık taraması yapıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında sağlık taraması gerçekleştirildi. Sağlık taramasında, Gezici İş Sağlığı aracı ile kan tahlili, işitme testi, akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testi gerçekleştirildi. İş yeri hekimi nezaretinde yapılan tarama ile tüm personelin sağlık durumu kontrolden geçirilerek tedavi yönlendirmeleri kurum doktoru tarafından tamamlandı.