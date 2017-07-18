  • BIST 106.141
  • Altın 140,453
  • Dolar 3,5255
  • Euro 4,0722
  • Samsun 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 31 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 29 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 33 °C
  • Rize 30 °C
  • Trabzon 27 °C

Sağlıkçı Baba İle Hakem Oğul Aynı Maçta Yan Yana

» »
Sağlıkçı Baba İle Hakem Oğul Aynı Maçta Yan Yana
Kayseri'de oynanan Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası maçlarında Hatay Tavla Gençlikspor ile Osmaniye Demirspor arasında oynanan karşılaşmada iki isim...

Kayseri'de oynanan Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası maçlarında Hatay Tavla Gençlikspor ile Osmaniye Demirspor arasında oynanan karşılaşmada iki isim dikkat çekti. Maçın kıdemli yardımcı hakemi Ömer Hürcan Yücel'in yanısıra sahada sağlık görevlisi olarak bulunan babası Hürriyet Yücel, aynı maçta görev yapmanın heyecanını yaşadı.

Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Güney-Güneydoğu Bölgesi Kayseri Grubu'nun son gün maçlarında Baba Hürriyet Yücel, sağlık görevlisi olarak yer alırken, oğlu Ömer Hürcan Yücel ise maçın kıdemli yardımcı hakemi olarak sahaya çıktı. Kayseri Bölgesel Bölgesel Yardımcı Hakem klasmanında yer alan Ömer Hürcan Yücel'in yer aldığı çizgi arkasında yer alan kulübede maçı izleyen baba Hürriyet Yücel, heyecanlı anlar yaşadı. Zaman zaman çizgide bir araya gelen baba-oğlun görüntüsü izleyenlerin dikkatini çekerken sahada yaşanan sakatlıklara müdahale eden Hürriyet Yücel, sahaya girme iznini beklerken, oğlu ile birlikte yana ya gelmiş oldu.

Sağlıkçı Baba İle Hakem Oğul Aynı Maçta Yan Yana

Sağlıkçı Baba İle Hakem Oğul Aynı Maçta Yan Yana

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pasta Çıraklık Eğitimi Alan Kursiyer Artık Usta Oldu18 Temmuz 2017 Salı 15:18
  • Chp İl Başkanı Kiraz’dan Vali Kaban’a Hayırlı Olsun Ziyareti18 Temmuz 2017 Salı 15:18
  • Birlik Vakfı Demokrasi Nöbetçilerine İkramlarda Bulundu18 Temmuz 2017 Salı 15:18
  • Huzurevi Sakinleri, Kahraman Şehidin Kabrini Ziyaret Etti18 Temmuz 2017 Salı 15:18
  • Dicle Üniversitesinde Sesli Kitap Projesi18 Temmuz 2017 Salı 15:13
  • Tarihi Saray Hamamı Restore Edildi18 Temmuz 2017 Salı 15:13
  • Atatürk’ün Düzce’ye Gelişinin Yıldönümü18 Temmuz 2017 Salı 15:13
  • Meü, Urap Sıralamasında 25. Sırada Yer Aldı18 Temmuz 2017 Salı 15:13
  • Meslek Tercihlerinde Öğrencilere Tavsiyeler18 Temmuz 2017 Salı 15:13
  • Balıkesirli Simge’nin Lys Başarısı18 Temmuz 2017 Salı 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti