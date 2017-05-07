Sağlıkçılar Bahar Şenliğinde Buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları düzenledikleri 1'nci Bahar Şenliğinde buluştular.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları düzenledikleri 1'nci Bahar Şenliğinde buluştular. Şehzadeler Parkında gerçekleştirilen etkiliğe vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

Misafirler etkinlikte oyunlar oynandı, müzikler eşliğinde dans ettiler doyasıya eğlendiler. Etkinlikte oynadıkları kaşıkta yumurta taşıma, İlip atlama ile yürüme, sandalye kapmaca survivor parkuru yarışmaları ile şenliğin tadını ise en çok çocuklar çıkardı.

Etkinlikte düzenlenen yarışmalarda deceye girenlere ve vatandaşlara dağıtılan numaralar ile yapılan çekilişte numarası çıkan talihlilere ödülleri verildi.

Etkinlikte konuşan DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanasi yöneticisi Uzm. Dr. Sabahattin Altındaş, şenliğin hastane çalışanlarının normal rutin işleri dışında bu tür sosyal etkinlikler ile düzenlenen bu şenliğin önümüz sene itibari ile geleneksel olacağı müjdesini verdi. (HCAEFE)