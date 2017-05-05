Sağlıkları Acıbadem’e Emanet

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Dr. Celal Dağ ve Emirdağ Belediye Başkanı U. Serdar Kargın'ın katılımıyla Acıbadem Eskişehir Hastanesi ile...

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Dr. Celal Dağ ve Emirdağ Belediye Başkanı U. Serdar Kargın'ın katılımıyla Acıbadem Eskişehir Hastanesi ile Emirdağ Belediyesi arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

Bu protokol kapsamında Emirdağ Belediyesi'nin personeli ile birinci derece yakınları Acıbadem Eskişehir Hastanesi'nin kaliteli hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak faydalanabilecekler.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Direktörü Dr. Celal Dağ ve Emirdağ Belediye Başkanı U. Serdar Kargın gerçekleştirilen bu iş birliğinin örnek teşkil ettiğini ifade ederken protokolden duydukları memnuniyeti dile getirdi.