Sağlıklı Bir Kalp İçin Spor Yapın

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Ekber Ataş, düzenli egzersiz yapmanın, kalp krizi riskini yarı yarıya azalttığını söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Ekber Ataş, düzenli egzersiz yapmanın, kalp krizi riskini yarı yarıya azalttığını söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş "29 Eylül Dünya Kalp Günü" nedeniyle açıklama yaptı. Sporun kalp sağlığı açısından önemi hakkında bilgi veren Dr. Ataş, "Düzenli egzersiz yani spor yapmak, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltır. Hatta kalp krizi geçirenlerde iyileşmeyi kolaylaştırır. Yapılan çok sayıdaki bilimsel çalışmada; hareketsiz yaşayanlara göre, düzenli spor yapanlarda, kalp krizi ihtimalinin 1/3'e yakın azaldığı, krizden sonra iyileşmenin daha çabuk olduğu ve kalp krizinden ölüm oranının da daha az olduğu bildirilmiştir. Sadece yürümek bile sporun sağlığınıza sağladığı nimetlerden yararlanmanızı sağlar. Günde 30 dakika yürüyüş yeterlidir. Ama sakın alışveriş merkezlerinde mağaza gezerken yaptığınız yürüyüşle karıştırmayın! Zira kalbe en yararlı yürüyüş, oksijenli ortamda ve tempolu yapılan yürüyüştür. Oluşan ve oluşacak damarlar ile doğal baypaslar meydana gelir ve kişi kalp krizi riskine karşı daha korunaklı olur" dedi.

Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş şöyle devam etti: "Düzenli egzersiz sayesinde, acil durumlarda kalp hızını yavaş yavaş arttıran ve kalbin zarar görmesini engelleyen bir mekanizma gelişir. Kan basıncı yüksek olan kişilerde, kan basıncının düşmesi ve kolay ayarlanması da düzenli egzersizin bir başka faydasıdır. Ayrıca düzenli egzersiz; kilo vermeyi kolaylaştırır, insülin direncini düşürerek prediyabet ve diyabet yani şeker hastalığı gelişimini engeller, iyi kolesterolü yükseltir, kanın pıhtılaşmasını önler, stresi azaltır, mutluluk hormonu serotonin salgısı ile mutluluk hissini arttırır, depresyondan korur, dokuların kanlanmasını arttırarak yaşlanmayı geciktirir. Düzenli egzersiz kalp krizi ve inme riskinin azaltmanın yanı sıra bunamaya, kemik erimesine ve bazı tür kanserlere karşı insan sağlığını korur."

Spor salonu şart değil

Günde 30 dakika tempolu bir şekilde yürümenin kalp sağlığı açısından çok faydalı olacağını söyleyen Dr. Ali Ekber Ataş, "Sporun sağladığı tüm bu nimetlerinden yararlanmak ve kalp damar sağlığınızı korumak için koşmak ya da spor salonlarındaki programlara dahil olmanız gerekmiyor! Sadece düzenli ve tempolu yürümek de sporun bu faydalı etkilerinden yararlanmanızı sağlar. Günde 30 dakika hızlı olarak yürüyün, bu yeter! Tüm günün yorgunluğunu bahane etmeden, evde ya da işte sarf edilen enerjiye ilaveten her birey kendine günde en az 30 dakika ayırmalı ve açık havada tempolu yürüyüş yapmalıdır. Kalp sağlığı için 1 saat boyunca 5 km yürüyüş idealdir. Yani en az haftada 150 dakika yürüyüş yapılması önerilmektedir. Ama unutmayın; bu yürüyüşler tempolu olmalıdır, mağaza dolaşarak değil!" açıklamasını yaptı.

Önce sağlık kontrolü

Eğer kalp krizi geçirmiş birisi düzenli spor yapacaksa mutlaka bireysel olarak doktoruna danışması gerektiğini söyleyen Dr. Ataş "Kalp hızını bulmak için krizden 15-20 gün sonra yürüyüş bandında efor testi yapılması gerekir. Bu sayede ulaşılan kalp atım sayısına göre, egzersiz sırasındaki hedef nabız hesaplanmalıdır. Yani kalp krizi geçiren kişilerde, düzenli egzersizin miktarı, kalp krizinin yarattığı hasarın boyutuna, hastanın genel durumuna ve efor testinde hastanın ulaşabildiği hedef kalp hızına göre ayarlanır. Kalp krizi geçirmiş bireyler de düzenli ve tempolu olarak haftada 3 ila 5 gün, 30 ila 45 dakika arası yürüyüş, yüzme ve bisiklete binme gibi egzersizler yapabilirler" diye konuştu.

Yemek sonrası değil aç karına!

Uzm. Dr. Ali Ekber Ataş "Düzenli egzersiz için ideal olan saatler, kişinin yaşam saatlerine göre değişebilir. Fakat hemen yemek sonrası yapılan egzersizin, kalp sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabilir. Kalp hastalarında şikayetler yemek sonrası ortaya çıkabileceğinden, sporun yemekten bir buçuk iki saat sonra aç karnına yapılması uygundur. Aşırı soğuk ya da sıcak havalarda fazla efor gerektiren sporlar yapılmamalıdır. Özellikle bilinen kalp hastalığı olanlar ya da kalp hastalığı için risk faktörü taşıyanlar buna dikkat etmelidir. Soğuk suda duş veya yüzme tehlikeli olabilir. Yürürken rüzgârı arkamıza almakta fayda vardır" bilgilerini verdi.