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Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurul İçin Toplanıyor

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Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurul İçin Toplanıyor
Dünya Sağlık Örgütü ile Tepebaşı Belediyesi Başkanlığının 2001 yılından bu yana yürütmekte olduğu "Sağlıklı Kent Projesi" ile şehirde yaşayan...

Dünya Sağlık Örgütü ile Tepebaşı Belediyesi Başkanlığının 2001 yılından bu yana yürütmekte olduğu "Sağlıklı Kent Projesi" ile şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki, psikolojik ve çevresel refahların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezinde "Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirilecek. Projenin sürdürülebilirliği ve kente uygun politikaların üretilmesi amacıyla kentteki kamu kurum/kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de içinde yer aldığı "Sağlıklı Kent Konseyi", 2001 yılından itibaren çalışmalarına devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi halen Dünya Sağlıklı Örgütü Sağlıklı Kent Hareketi V1'inci faz üyesi.

Yapılan açıklamada, "2017-2019 döneminde Tepebaşı Belediyesi koordinatörlüğünde sürdürülecek sağlık politikalarını, kentimizin gereksinimlerini ve önceliklerini saptamak ve uygulamaya geçirmek amacıyla, Tepebaşı Özdilek Sanat Merkezi'nde, 11 şubat 2017 tarihinde 10:00-13:00 saatleri arasında "Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirilecek" denildi.

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